Yağmur Ağlıyor Şarkı Sözleri
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Mustafa Ceceli
Yağmur Ağlıyor
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Yağmur ağlıyor ikimiz için
Hem ağlıyor hem siliyor maziyi
Kaderimdin, hayal oldum şimdi
Aşkımız bitti masallar gibi
***
Kıymetini bilemedim, bilemedim, bilemedim
Seni nasıl çözemedim, çözemedim, çözemedim?
Bugün resmini indirdim duvardan
Duvar ağladı, ben ağladım
***
Kıymetini bilemedim, bilemedim, bilemedim
Seni nasıl çözemedim, çözemedim, çözemedim?
Bugün resmini indirdim duvardan
Duvar ağladı, ben ağladım
***
Kar çiçekleri gibisin temiz
Sende bulmuştum aşkı ben henüz
Son bir buse ver, hatıra kalsın
Sen yokken gönlüm yanımda sansın
***
Kıymetini bilemedim, bilemedim, bilemedim
Seni nasıl çözemedim, çözemedim, çözemedim?
Bugün resmini indirdim duvardan
Duvar ağladı, ben ağladım
***
Kıymetini bilemedim, bilemedim, bilemedim
Seni nasıl çözemedim, çözemedim, çözemedim?
Bugün resmini indirdim duvardan
Duvar ağladı, ben ağladım