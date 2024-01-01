Mustafa Ceceli

Yağmur ağlıyor ikimiz için Hem ağlıyor hem siliyor maziyi Kaderimdin, hayal oldum şimdi Aşkımız bitti masallar gibi *** Kıymetini bilemedim, bilemedim, bilemedim Seni nasıl çözemedim, çözemedim, çözemedim? Bugün resmini indirdim duvardan Duvar ağladı, ben ağladım *** Kıymetini bilemedim, bilemedim, bilemedim Seni nasıl çözemedim, çözemedim, çözemedim? Bugün resmini indirdim duvardan Duvar ağladı, ben ağladım *** Kar çiçekleri gibisin temiz Sende bulmuştum aşkı ben henüz Son bir buse ver, hatıra kalsın Sen yokken gönlüm yanımda sansın *** Kıymetini bilemedim, bilemedim, bilemedim Seni nasıl çözemedim, çözemedim, çözemedim? Bugün resmini indirdim duvardan Duvar ağladı, ben ağladım *** Kıymetini bilemedim, bilemedim, bilemedim Seni nasıl çözemedim, çözemedim, çözemedim? Bugün resmini indirdim duvardan Duvar ağladı, ben ağladım