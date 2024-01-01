Mustafa Ceceli

-
Yarabbim sen büyüksün
Yarabbim sen görürsün
Durdur geçen zamanı kulların gülsün
***
Bütün saatler dursun
Dert rüzgarları sussun
Aşk güneşi bahtıma gülerek doğsun
***
Şimdi aşk zamanıdır
Aşk ömrün baharıdır
Bırak sarhoş olalım
Meyler aşk şarabıdır
***
Şimdi aşk zamanıdır
Aşk ömrün baharıdır
Bırak sarhoş olalım
İçtiğim aşk şarabıdır
***
Mevsim bahar olunca
Aşk gönüle dolunca
Sevenler kavuşunca
Yaşamak ne güzel
***
Mevsim bahar olunca
Aşk gönüle dolunca
Sevenler kavuşunca
Yaşamak ne güzel
Yaşamak ne güzel
***
Senden uzak yaşamak
İnan yaşamak değil
Aşkı anlatan hiçbir söz tamam değil
Bazı duygular var ki
Kelimelere sığmaz
Sevenler anlar ancak sevmeyen değil
***
Şimdi aşk zamanıdır
Aşk ömrün baharıdır
Bırak sarhoş olalım
Meyler aşk şarabıdır
***
Şimdi aşk zamanıdır
Aşk ömrün baharıdır
Bırak sarhoş olalım
İçtiğim aşk şarabıdır
***
Mevsim bahar olunca
Aşk gönüle dolunca
Sevenler kavuşunca
Yaşamak ne güzel
***
Mevsim bahar olunca
Aşk gönüle dolunca
Sevenler kavuşunca
Yaşamak ne güzel
Yaşamak ne güzel
-
Hatasız kul olmaz, hatamla sev beni
Dermansız dert olmaz, dermana sal beni
Kaybettim kendimi, ne olur bul beni
Yoruldum halim yok, sen gel de al beni.
***
Feryada gücüm yok, feryatsız duy beni
Sevenlerin aşkına, ne olur sev beni
Sev beni...
***
Bu feryat, bu hasret öldürür aşk beni
Uzaktan olsa da, razıyım sev beni
Razıyım sev beni...
***
Ümitsiz yaşanmaz, sevmemek elde mi
Can demek, sen demek, gel de gör bendemi
Sözünde sitem var, kalpte mi dilde mi
Tez elden haber ver, o gönlün elde mi
***
Feryada gücüm yok, feryatsız duy beni
Sevenlerin aşkına, ne olur sev beni
Sev beni...
-
-
Ne sevenim var ne soranım var
Öyle yalnızım ki
Çilesiz günüm yok, dert ararsan çok
Öyle dertliyim ki
***
Bana kaderimin bi' oyunu mu bu?
Aldı sevdiğimi, verdi zulumu
Dünyaya doymadan geçip gideceğim
Yoksa yaşamanın kanunu mu bu?
***
Bıktım artık yaşamaktan
Çekmekle biter mi bu hayat yolu?
Of
Bu yalnızlık, bu dertler
Bu dertler
***
Bıktım artık
***
Bekleyeceğim, bekleyeceğim
Geri dönmese bile
Alıştım kaderin zulmüne artık
Bana gülmese bile
***
Geri dönmez artık giden sevgililer
Her ümit ufkunda ağlıyor gözler
Bitmeyen çilenin, derdin sarhoşuyum
Kahredip geçiyor en güzel günler
***
Bıktım artık yaşamaktan
Çekmekle biter mi bu hayat yolu?
Of
Bu yalnızlık, bu dertler
***
Bıktım artık
***
Bu dertler
***
Bıktım artık
-
-
-
Sen ne dersen de
Sen ne dersen de
***
Dünya dönüyor, dönecek
Hayat sensiz de sürecek
Bitecek acılar, bu günler geçecek
Sen ne dersen de
***
Yalan değil, yalan değil
Seni sevdiğim yalan değil
Kahrolduğum yalan değil
Duyarsam bir gün başka sevgili bulduğunu yalan değil
***
Artık kızmıyorum kaderime
Bıraktı beni kendime
Bahtın açık olsun, yolun açık olsun
Bırak beni hâlime
***
Dünya dönüyor, dönecek
Hayat sensiz de sürecek
Bitecek acılar, bu günler geçecek
Sen ne dersen de
***
Dünya dönüyor, dönecek
Hayat sensiz de sürecek
Bitecek acılar, bu günler geçecek
Sen ne dersen de
***
Unutacağım, unutacağım
Gözlerinin rengini
Acı veren sevgini
Karar verdim artık, senin her şeyini unutacağım
***
Kader değil, kader değil
İçimdeki duygular
Kaybettiğim umutlar
Zalimce imzalanan o acı hatıralar kader değil
***
Artık kızmıyorum kaderime
Bıraktı beni kendime
Bahtın açık olsun, yolun açık olsun
Bırak beni hâlime
***
Dünya dönüyor, dönecek
Hayat sensiz de sürecek
Bitecek acılar, bu günler geçecek
Sen ne dersen de
***
Dünya dönüyor, dönecek
Hayat sensiz de sürecek
Bitecek acılar, bu günler geçecek
Sen ne dersen de
-
Bazen şu gölüme bir ateş düşer
Sen o zaman benim gibi yanıyor musun?
Bazen kulaklarım öyle çınlar ki
Sen de beni benim gibi anıyor musun?
***
Seviyorum seni farkında mısın?
Bana uzaklarda mı yakında mısın?
***
Söyle söyle yaradan aşkına söyle
Yoksa şu feleğin çarkında mısın?
Başka başka gönüllerin tahtında mısın?
***
Öyle güzelsin ki sana kıyamam
Senden gelen derdi bile dertten sayamam
Önümüzde nice nice yıllar var
Seni nasıl sevdiğimi anlatacaklar
***
Seviyorum seni farkında mısın?
Bana uzaklarda mı yakında mısın?
***
Söyle söyle yaradan aşkına söyle
Yoksa şu feleğin çarkında mısın?
Başka başka gönüllerin tahtında mısın?
-
Benim dünyam
***
Sen benim içimde bir korkulu rüya
Her gün sevip sardığım bir hülyasın
Yokluk ateşten gömlek, sensizlik ölüm gibi
Rüyam, hülyam, benim dünyamsın
***
Kanımda, canımda, alın yazımda
Bir sen varsın bir de ben şu dünyamda
Nazar değmesin sana, eller değmesin sana
Sensizlik ölüm bana
***
Seni benim gibi seven bulamazsın
Tanrım bu rüyadan hiç uyandırmasın
Ömrün vefası yok, korkum aşkımdan çok
Gönül sensiz kalmasın
***
Korkulu rüyam
Gülen bahtımsın
Sen benim, sen benim
Sen benim dünyamsın
***
Hepimizin hayatı iki kelime
Bir varmış bir yokmuş şu âlemde
Bir gün sana doymadan göçüp gidersem eğer
Son nefeste adın dilimde
***
Her şey sende başlar, seninle biter
Sevilmek ümidi sevmekten beter
Nazar değmesin sana, eller değmesin sana
Sensizlik ölüm bana, of
***
Seni benim gibi seven bulamazsın
Tanrım bu rüyadan hiç uyandırmasın
Ömrün vefası yok, korkum aşkımdan çok
Gönül sensiz kalmasın, of
***
Korkulu rüyam
Gülen bahtımsın
Sen benim, sen benim
Sen, sen benim dünyamsın
-
Nedir bu çektiğim senden?
Gönül, derdin hiç bitmiyor
Yediğin darbelere bak
Bu da mı sana yetmiyor, gönül?
***
Her çiçekten bal alırsın
Her gördüğünle kalırsın
Sen kendini ne sanırsın?
Belki bir gün uslanırsın, gönül
Gönül, gönül
***
Uslan artık deli gönül
Bak gelip geçiyor ömür
Uslan artık deli, divane gönül
***
Uslan artık deli gönül
Bak gelip geçiyor ömür
Uslan artık deli, divane gönül
***
Dünya sana kalır sanma
Geleceği dünden sorma
Her gün gördüğün rüyayı
Aldanıp da hayra yorma gönül
***
Hepimiz bir misafiriz
Zaman gelince göçeriz
Ecel acı can alırken
Her şeyimizden geçeriz, gönül
Gönül, gönül
***
Uslan artık deli gönül
Bak gelip geçiyor ömür
Uslan artık deli, divane gönül
***
Uslan artık deli gönül
Bak gelip geçiyor ömür
Uslan artık deli, divane gönül
Divane gönül
Divane
Gönül
-
-
Üzülme kahretme kaybettim onu diye
Kendini yok etme artık yok diye
Yazıktır canına ömrüne yazık
Hediye Tanrı'dan bu can hediye
Yazıktır canına ömrüne yazık
Hediye Tanrı'dan bu can hediye
***
Baksana yaşamak tüm güzelliğiyle devam ediyor
Her şeye ağlamak insana ömrü haram ediyor
Üzülme üzülme kahretme kahretme ağlama ağlama
Hayat devam ediyor hayat devam ediyor
***
Çıkmaz bir sokağa girip de kalsan da
Pişmanlık duyduğun bir hata yapsan da
Ümitler bizimdir çareler bizim
Gönülden çok derin yaralar alsan da
Ümitler bizimdir çareler bizim
Gönülden çok derin yaralar alsan da
***
Baksana yaşamak tüm güzelliğiyle devam ediyor
Her şeye ağlamak insana ömrü haram ediyor
Üzülme üzülme kahretme kahretme ağlama ağlama
Hayat devam ediyor hayat devam ediyor
-
Bir teselli ver
Bir teselli ver
Yarattığın Mecnun'a
Bir teselli ver
***
Sevenin halinden
Sevenler anlar
Gel gör şu halimi
Bir teselli ver
***
Aramızda başka
Biri var ise
Tertemiz aşkımı
Bana geri ver
***
Ben zaten her acının
Tiryakisi olmuşum
Ömür boyu bitmeyen
Derdinle yoğrulmuşum
***
Gülemem sevgilim
Ben sensiz ah yaşayamam
Yaşayamam
***
Bana ne gerek
Bana ne gerek
Senin aşkından başka
Bana ne gerek
***
Aşkın zehir olsa
Yine içerim
Yolun ecel olsa
Korkmam geçerim
***
Yeter ki sevdim de
Ben bu aşk ile
Dünyanın kahrına
Gülüp geçerim
***
Ben zaten her acının
Tiryakisi olmuşum
Ömür boyu bitmeyen
Derdinle ile yoğrulmuşum
***
Gülemem sevgilim
Ben sensiz ah yaşayamam
Yaşayamam yaşayamam
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Hayat rüya gibi, aşk bi' kumar gibi
Kaybettim seni sevgili
Yağmur gibi yaşlar akar gözlerimden
Kahrettin beni sevgili
***
Aşk dolu geceler
Kadar yalnızım
Sensizim
Sensiz
***
Seni başıma taç, gözlerime yaş ettim
Şu hasta kalbime aşkını ilaç ettim
Sen mesut ol diye ben kendi kendimi
Kaderimle avutup nasıl da harap ettim
***
Aşk bu mudur ey sevgili?
Bir aşk vardır bi' gönülde
Kabahat seni seven
Şu benim deli, deli gönlümde
***
Sen başka dünyada, ben sanki rüyada
Bilemedim ey sevgili
Ben mi çaresizim, sen mi vefasızsın?
Bulamadım ey sevgili
***
Aşk dolu geceler
Kadar yalnızım
Sensizim
Sensiz
***
Her nereye baksam acı hatıran var
Mazi hançer gibi derinden yaralar
Ölmeyen aşkımı öldüren sen oldun
Korkarım ki eyvah bize de ayrılık var
***
Aşk bu mudur ey sevgili?
Bir aşk vardır bir gönülde
Kabahat seni seven
Şu benim deli, deli gönlümde
***
Aşk bu mudur ey sevgili?
Bir aşk vardır bir gönülde
Kabahat seni seven
Şu benim deli, deli gönlümde
-
-
Gitti de gitti sevgilim gitti,
Ardına bile bakmadan gitti de gitti,
Bu gönül onundu almadan gitti,
En güzel ümidimi en güzel yıllarımı çaldı da gitti,
***
Bir gönül oyunu oynamıştı benimle,
Kaybeden ben oldum, kendi ellerimle,
Yaşamadım böyle derdi daha beter yerine,
Baş başayım talihimin en acı kaderiyle,
***
Beklemek faydasız, dönmeyeceksin,
Anladım ki beni inandım ki beni sevmeyeceksin,
Başka bir sevgili bulmuşsun dediler,
Korkarım benim gibi onu da perişan edeceksin,
Korkarım benim gibi ona da mutluluk vermeyeceksin,
***
Bir gönül oyunu oynamıştı benimle,
Kaybeden ben oldum, kendi ellerimle,
Yaşamadım böyle derdi daha beter yerine,
Baş başayım talihimin en acı kaderiyle,
-
Beni biraz anlasaydın
Darılmazdık
Bana biraz katlansaydın
Ayrılmazdık
*
Belki sevmek yetersiz
Belki bu aşk kadersiz
Bir bilseydik şimdi biz ağlamazdık
Anlasaydık belki de
*
Düşünceler ümitsiz
Kelimeler yetersiz
Talihsiz bu aşk, talihsiz
*
Düşünceler ümitsiz
Kelimeler yetersiz
Talihsiz bu aşk, talihsiz
Hani mâzi bağlıyordu
*
Anılar hep ağlıyordu
Hani gönlün seviyordu
Beni biraz anlasaydın
Darılmazdık
*
Bana biraz katlansaydın
Ayrılmazdık
Böyle mi tanıdın?
*
Böyle mi anladın?
Yıllardan beri beni
Kolay mı ayrılık?
Unutmak, veda etmek
Terk etmek seni
*
Ömrünce ızdırap
Ömrünce bin çile
Çekmek istemiyorsan
Son bir defa daha
Dinleyip de öyle git
Sevdiğim beni
*
Hala seni seviyorum
Mutluluğum diyorum
Ayrılık zor, biliyorum
*
Beni biraz anlasaydın
Darılmazdık
Bana biraz katlansaydın
Ayrılmazdık
*
Beni biraz anlasaydın
Ayrılmazdık
Ayrılmazdık
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Gurbet elde hasta düştüm ağlarım
Bu gönül kahrını çekemez oldum
Açılmış yarama ateş bağlarım
Aşk sırrını yare açamaz oldum
Bir güzelin mecnunuyum efendim
Sel bastı ovamı yıkıldı bendim
Derdimi bilmiyom ben kendi kendim
Dert ile sevinci seçemez oldum
Son sözüm!
Sana olan hudutsuz sevdamı,
Manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp
Senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki
Anlatabileyim
Senin yanıbaşında ve şevkat dolu göğüsünde uyumalıyım
Çünkü ben senin her yanı çiçek açmış,
Yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret
YAŞAYAMAM!!!
Son hayalim, son hasretim, son sözüm, nartanem,
Yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli,
Kadınım benim,
Kadınım,
Kadınım benim...
Kaşların kemandır kirpiğin oktur
Bilinmez dertlerin sayısı çoktur
Bilirim sevdiğim ettiğin haktır
Gönül sana bağlı kaçamaz oldu
Bir güzelin mecnunuyum efendim
Sel bastı ovamı yıkıldı bendim
Derdimi bilmiyom ben kendi kendim
Dert ile sevinci seçemez oldum
-
Beklerim şu bahtım gülecek diye
Beklerim bahtımı gülecek diye
Beklerim sevgilim bir gün dönecek diye
Beklerim sevgilim bir gün dönecek diye
***
Şu yorgun gözlerim seni görmeden
Şu yorgun gözlerim seni görmeden
Korkarım kalbimden sanki duracak diye
Korkuyorum kalbimden duracak diye
***
Hata benim, günah benim, affet sevgilim
Dön gel artık kapanmadan yorgun gözlerim
***
Söylesene şimdi nerelerdesin
Söylesene şimdi nerelerdesin
Belki her gün başka gönüllerdesin
Öyle yalnızım ki ne çok özledim
Ne kadar uzakta olsan yine bendesin
-
-
Sevmek çok zormus
Sevmemek çok zor
Sevilmemek çok zor
Sevdim ama sevildimmi
Bilemiyorum
Aglamak çok zor
Aglamamak çok zor
Aglayamamak çok zor
Hergün seni kaderimden dileniyorum
Bir dilenciyim senden aski dilenen
Her firsatta hor görülüp belki gülüp alay edilen
Bir dilenciyim gelecegini bilmeyen
Senden ne para ne pul nede acimani bekleyen
Kirdim kirilmayan
Gururumu ve o çok deger verdigim onurumu
Serdim yollarina ömür boyu besledigim büyüttügüm
Yasatan umudumu
Bekliyorum hergün
Sen görmek için ve çizmen için kaderimin yolunu
Beklemek zormus
Sabretmek çok zor
Bekletilmek çok zor
Ömrümün her kösesinde seni bekliyorum
Ask olmasaydi böylesine yanmazdim
Senden bir melek yaratip secde edip kalmazdim
Ben ne dilenci
Ne de bir gurursuzum
Çok sevdigim için böyle asik böyle mutsuzum
Kirdim kirilmayan
Gururumu ve o çok deger verdigim onurumu
Serdim yollarina ömür boyu besledigim büyüttügüm
Yasatan umudumu
Bekliyorum hergün
Sen görmek için ve çizmen için kaderimin yolunu
-
Gördü gözlerim… Gördü gözlerim
Bir gerçeği gözlerinde gördü gözlerim
Bir heves değil bir arzu değil
Sevgilin budur senin sev dedi gözlerim
Seni yıllardır bekliyordum Rüya Tabirleri
Bir sevgilim yok yok diyordum
Hasretin yokluktan zehrolmuştu
Dünyadan bir zevk almıyordum
Sen de bahtım gibi bana vefasız olma sevgilim
Ömrümce aradım seni yaşla dolmasın gözlerim
Her arzunun ötesinde bir ağ gibi hep sen vardın
***
Aşkların en güzeliyle uzandı sana ellerim
Hasretim sensin tek çaremsin
Yıllardır beklediğim aşkımsın benim
Bıktı artık gönlüm gamdan kederden
Ayrılık isteme sakın ne olur benden
Şu benim bahtımı bilemezsin ki
Yerden yere vurdu beni ne gelir elden
Sen de bahtım gibi bana vefasız olma sevgilim
Aşkların en güzeliyle uzandı sana ellerim
Hasretim sensin tek çaremsin
Yıllardır beklediğim aşkımsın benim
-
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