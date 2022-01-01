Yaz Bunu Bir Kenara Şarkı Sözleri
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Mustafa Ceceli
Yaz Bunu Bir Kenara
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Yarim, gezdiğin yola bakarım uzun uzun
Gözlerim doldu yine
Aklıma geldi yüzün, of…
***
Yarim, gezdiğin yola bakarım uzun uzun
Gözlerim doldu yine
Aklıma geldi yüzün, of…
***
Al gözümden yaşları
Gün gelir kurutursun
Yaz bunu bir kenara
Gidersen unutursun.
***
Al gözümden yaşları
Gün gelir kurutursun
Yaz bunu bir kenara
Gidersen unutursun.
***
Limanın gemileri demir aldı, gidecek
Benim gözyaşlarımı kim gördü
Kim bilecek, oy…
***
Limanın gemileri demir aldı, gidecek
Benim gözyaşlarımı kim gördü
Kim bilecek, oy…
***
Al gözümden yaşları
Gün gelir kurutursun
Yaz bunu bir kenara
Gidersen unutursun.
***
Al gözümden yaşları
Gün gelir kurutursun
Yaz bunu bir kenara
Gidersen unutursun…