Bu Can Sana Hayran Şarkı Sözleri
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Mustafa Demirci
Bu Can Sana Hayran
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Bu can sana hayran
Bu can sana kurban
Canı canan eylersin
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Aşk elinden oldu püryan
Özge canı neylesin
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Canım ol, cananım ol
Derdim ol, dermanım ol
Gönlümün fermanı ol
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Budur aşk-û meydan
Döner merd-ü merdan
Aşk ile yanan gelsin
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Yâr elinden oldu giryan
Derdimi bilen gelsin
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Canım ol, cananım ol
Derdim ol, dermanım ol
Gönlümün fermanı ol/sultanı ol