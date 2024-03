Firkatin nariyle gönlüm yan olur püryan olur Varlığın zevku sefadır yokluğun giryan olur Ay yüzün gören gözlerim mest olur hayran olur Yakma ey can yakma kalbim ateş-i suzan olur *** Dem bu demdir dem bu demdir Dem bu demdir dem bu dem *** Bağı aşka düşen âşık bülbül-i nalân olur Can-ı bülbül ol gülşende aşk ile devran olur Gül yüzün gören gözlerim mest olur hayran olur Yakma ey can yakma kalbim ah ile efgan olur *** Dem bu demdir dem bu demdir Dem bu demdir dem bu dem *** Vuslatın aşkıyle gönlüm şad olur şadan olur Derd-i aşkın neyleyim ki derdime derman olur Nur yüzün gören gözlerim mest olur hayran olur Yakma ey can yakma kalbim ateş-i niran olur *** Dem bu demdir dem bu demdir Dem bu demdir dem bu dem