Güllere Vurgunum Şarkı Sözleri
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Mustafa Demirci
Güllere Vurgunum
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Güllere vurgunum güllere sevdalı
Bana güller derin kırmızı güller verin
Kan rengi hüzünlü şehit edalı
Bana güller derin kırmızı güller verin
Kan rengi hüzünlü şehit edalı
Bana güller derin kırmızı güller verin
***
Güller ağlar bana bu derdi güller anlar
Bana güllerimi güllerimi verin
Güller ağlar bana bu derdi güller anlar
Bana güllerimi güllerimi verin
***
Gün yüzlü şehadet gülleri derin
Gül kokulu yâre, yâre gönderin
Ölsem ölsem yine dirilsem derim
Bana güller derin kırmızı güller verin
Ölsem ölsem yine dirilsem derim
Bana güller derin kırmızı güller verin
***
Güller ağlar bana bu derdi güller anlar
Bana güllerimi güllerimi verin
Güller ağlar bana bu derdi güller anlar
Bana güllerimi güllerimi verin
***
Gün olur yaprağı düşer güllerin
Bu can ten evinden çıkar giderim
Sevdam güle döner ben de gülerim
Bana güller derin kırmızı güller verin
Sevdam güle döner ben de gülerim
Bana güller derin kırmızı güller verin
***
Güller ağlar bana bu derdi güller anlar
Bana güllerimi güllerimi verin
Güller ağlar bana bu derdi güller anlar
Bana güllerimi güllerimi verin
***
Gün olur yaprağı düşer güllerin
Bu can ten evinden çıkar giderim
Sevdam güle döner ben de gülerim
Bana güller derin kırmızı güller verin
Güller ağlar bana bu derdi güller anlar
Bana güllerimi güllerimi verin