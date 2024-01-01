Mustafa Demirci

Güllere vurgunum güllere sevdalı Bana güller derin kırmızı güller verin Kan rengi hüzünlü şehit edalı Bana güller derin kırmızı güller verin Kan rengi hüzünlü şehit edalı Bana güller derin kırmızı güller verin *** Güller ağlar bana bu derdi güller anlar Bana güllerimi güllerimi verin Güller ağlar bana bu derdi güller anlar Bana güllerimi güllerimi verin *** Gün yüzlü şehadet gülleri derin Gül kokulu yâre, yâre gönderin Ölsem ölsem yine dirilsem derim Bana güller derin kırmızı güller verin Ölsem ölsem yine dirilsem derim Bana güller derin kırmızı güller verin *** Güller ağlar bana bu derdi güller anlar Bana güllerimi güllerimi verin Güller ağlar bana bu derdi güller anlar Bana güllerimi güllerimi verin *** Gün olur yaprağı düşer güllerin Bu can ten evinden çıkar giderim Sevdam güle döner ben de gülerim Bana güller derin kırmızı güller verin Sevdam güle döner ben de gülerim Bana güller derin kırmızı güller verin *** Güller ağlar bana bu derdi güller anlar Bana güllerimi güllerimi verin Güller ağlar bana bu derdi güller anlar Bana güllerimi güllerimi verin *** Gün olur yaprağı düşer güllerin Bu can ten evinden çıkar giderim Sevdam güle döner ben de gülerim Bana güller derin kırmızı güller verin Güller ağlar bana bu derdi güller anlar Bana güllerimi güllerimi verin