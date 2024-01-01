Mustafa Demirci

Hicran olur gönül meskeni Ne geleni var artık ne de gideni Bir tutam sevdam olsa Yalandır, ziyandır bana gözleri *** Soyunup geldim körfezin koynundan Anam ağlar ardımdan duası gelir Yedi tepeli şehrin kadını Ne bahar ne yazları seninle giyindim *** Ne dağlar diz çöker önümde ya hasret Ben senden geçerim sen benden vazgeç Ne dağlar diz çöker önümde ya gurbet Ben senden geçerim sevdalı denizim *** Sen üz beni, sen kahret beni Yukarda Allah var görür halimi Sen yık beni, kedere sen sat beni Başımda rüzgarlar dinler mi seni? *** Sen üz beni, sen kahret beni Yukarda Allah var görür halimi Sen yık beni, kedere sen sat beni Başımda rüzgarlar ah... *** Hicran olur gönül meskeni Ne geleni var artık ne de gideni Bir tutam sevdam olsa Yalandır, ziyandır bana gözleri *** Ne dağlar diz çöker önümde ya hasret Ben senden geçerim sen benden vazgeç Ne dağlar diz çöker önümde ya gurbet Ben senden geçerim sevdalı denizim *** Sen üz beni, sen kahret beni Yukarda Allah var görür halimi Sen yık beni, kedere sen sat beni Başımda rüzgarlar dinler mi seni? *** Sen üz beni, sen kahret beni Yukarda Allah var görür halimi Sen yık beni, kedere sen sat beni Başımda rüzgarlar dinler mi seni? *** Sen üz beni, sen kahret beni Yukarda Allah var görür halimi Sen yık beni, kedere sen sat beni Başımda rüzgarlar...