Mustafa Demirci

Hicran Şarkı Sözleri
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Hicran olur gönül meskeni
Ne geleni var artık ne de gideni
Bir tutam sevdam olsa
Yalandır, ziyandır bana gözleri
***
Soyunup geldim körfezin koynundan
Anam ağlar ardımdan duası gelir
Yedi tepeli şehrin kadını
Ne bahar ne yazları seninle giyindim
***
Ne dağlar diz çöker önümde ya hasret
Ben senden geçerim sen benden vazgeç
Ne dağlar diz çöker önümde ya gurbet
Ben senden geçerim sevdalı denizim
***
Sen üz beni, sen kahret beni
Yukarda Allah var görür halimi
Sen yık beni, kedere sen sat beni
Başımda rüzgarlar dinler mi seni?
***
Sen üz beni, sen kahret beni
Yukarda Allah var görür halimi
Sen yık beni, kedere sen sat beni
Başımda rüzgarlar ah...
***
Hicran olur gönül meskeni
Ne geleni var artık ne de gideni
Bir tutam sevdam olsa
Yalandır, ziyandır bana gözleri
***
Ne dağlar diz çöker önümde ya hasret
Ben senden geçerim sen benden vazgeç
Ne dağlar diz çöker önümde ya gurbet
Ben senden geçerim sevdalı denizim
***
Sen üz beni, sen kahret beni
Yukarda Allah var görür halimi
Sen yık beni, kedere sen sat beni
Başımda rüzgarlar dinler mi seni?
***
Sen üz beni, sen kahret beni
Yukarda Allah var görür halimi
Sen yık beni, kedere sen sat beni
Başımda rüzgarlar dinler mi seni?
***
Sen üz beni, sen kahret beni
Yukarda Allah var görür halimi
Sen yık beni, kedere sen sat beni
Başımda rüzgarlar...