Kim Dosta Varır Şarkı Sözleri
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Mustafa Demirci
Kim Dosta Varır
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Kimi dosta varır, dosta bend olur,
Kimi nefse uyar, kahrolur gider.
Kimi gülistanda gonca gül olur,
Kimi gonca güle hâr olur gider.
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Kimi tevbe eder, esfiya olur,
Kimi inat eder, eşkiya gider.
Kimi Ahmed seni uzaktan tanır,
Kimi yaklaşır da kör olur gider.