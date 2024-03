Mustafa Demirci

Cûşa gelir dağ ile taş feryâd eder vakt-i seher Cûşa gelir dağ ile taş feryâd eder vakt-i seher Her nesneyi kaplar telâş feryâd eder vakt-i seher Her nesneyi kaplar telâş feryâd eder vakt-i seher *** Allah hay, Allah hay, Allah hay, Allah hay Allah hay, Allah hay, Allah hay, Allah hay *** Cûşa gelir dağ ile taş feryâd eder vakt-i seher Cûşa gelir dağ ile taş feryâd eder vakt-i seher Her nesneyi kaplar telâş feryâd eder vakt-i seher Her nesneyi kaplar telâş feryâd eder vakt-i seher *** Allah hay, Allah hay, Allah hay, Allah hay *** Ol demde gül handân olur bülbül görüp nâlân olur Ol demde gül handân olur bülbül görüp nâlân olur Her ehl-i dil şâdân olur feryâd eder vakt-i seher Her ehl-i dil şâdân olur feryâd eder vakt-i seher *** Allah hay, Allah hay, Allah hay, Allah hay *** Ol demde ins ile melek raksa gelir çarh-ı felek Ol demde ins ile melek raksa gelir çarh-ı felek Hû hû deyû suda semek feryâd eder vakt-i seher Hû hû deyû suda semek feryâd eder vakt-i seher *** Allah hay, Allah hay, Allah hay, Allah hay *** Hulûsi âşıksan eğer dur yatma gel vakt-i seher Hulûsi âşıksan eğer dur yatma gel vakt-i seher Bak gör ki âlem serteser feryâd eder vakt-i seher Bak gör ki âlem serteser feryâd eder vakt-i seher *** Allah hay, Allah hay, Allah hay, Allah hay Allah hay, Allah hay, Allah hay, Allah hay Allah hay, Allah hay, Allah hay, Allah hay Allah hay, Allah hay, Allah hay, Allah hay