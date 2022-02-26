Mustafa Keser

Bana kötü diyen diller utansın Ben kötüysem, kader kötü değil mi? Bu yazıyı ben mi yazdım bahtıma? Ben kötüysem, kader kötü değil mi? Ben kötüysem, kader kötü değil mi? *** Benim de tertemiz hislerim vardı Mutluydum, maziden ümidim vardı Çevremde dostlarım, sevenim vardı Ben kötüysem, kader kötü değil mi? Ben kötüysem, kader kötü değil mi? *** Günahkar oldumsa, ben de bir kulum Yazımı yazan mı, ben mi suçluyum? Sanki bu hayatta çok mu mutluyum? Ben kötüysem, kader kötü değil mi? Ben kötüysem, kader kötü değil mi? *** Benim de tertemiz hislerim vardı Mutluydum, maziden ümidim vardı Çevremde dostlarım, sevenim vardı Ben kötüysem, kader kötü değil mi? Ben kötüysem, kader kötü değil mi?