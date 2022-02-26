Bana Kötü Diyen Diller Utansın Şarkı Sözleri
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Mustafa Keser
Bana Kötü Diyen Diller Utansın
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Bana kötü diyen diller utansın
Ben kötüysem, kader kötü değil mi?
Bu yazıyı ben mi yazdım bahtıma?
Ben kötüysem, kader kötü değil mi?
Ben kötüysem, kader kötü değil mi?
***
Benim de tertemiz hislerim vardı
Mutluydum, maziden ümidim vardı
Çevremde dostlarım, sevenim vardı
Ben kötüysem, kader kötü değil mi?
Ben kötüysem, kader kötü değil mi?
***
Günahkar oldumsa, ben de bir kulum
Yazımı yazan mı, ben mi suçluyum?
Sanki bu hayatta çok mu mutluyum?
Ben kötüysem, kader kötü değil mi?
Ben kötüysem, kader kötü değil mi?
***
Benim de tertemiz hislerim vardı
Mutluydum, maziden ümidim vardı
Çevremde dostlarım, sevenim vardı
Ben kötüysem, kader kötü değil mi?
Ben kötüysem, kader kötü değil mi?