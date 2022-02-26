Mustafa Keser

Bir Akşam Şarkı Sözleri
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Bir akşam bu şehre yolun düşerse,
Ne olur kapımı çalmadan gitme…
Gözünden damlalar durmaz taşarsa,
Uğrayıp bir mendil almadan gitme…
***
Dünyayı versen de, istemem senden…
İstersen git yine, veda etmeden!!
Bir ufak hediye vermek istersen…
Evimde bir gece kalmadan gitme…
***
Ben sensiz yıllardan aldım payımı…
Ne hale koydun bak, aşk sarayımı…
Geç otur yerine, iç bir çayımı…
Gönlümü sevdaya salmadan gitme…
***
Dünyayı versen de, istemem senden…
İstersen git yine, veda etmeden!!
Bir ufak hediye vermek istersen…
Evimde bir gece kalmadan gitme…