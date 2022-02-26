Bir Sokak Çeşmesi Şarkı Sözleri
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Mustafa Keser
Bir Sokak Çeşmesi
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Bir sokak çeşmesi
Oldu gençliğim
Uzanan her tasa
Doldu gençliğim
***
Çerçevesiz kalmış
Bir resim gibi
Eğrildi kıvrıldı
Soldu gençliğim
***
18 yaş ile 30 arası
Dile destan oldu
Her macerası
Aynaya bakmayınca yıllar sonrası
Ağaran saçını yoldu gençliğim
***
Yaş 40 destimiz doldu dolacak
Arzular, haller toprak olacak
Bir ömür boyunca ne yazık ancak...
Felekten bir kaç gün çaldı gençliğim...