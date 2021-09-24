Mustafa Keser, 1 Ocak 1945 tarihinde Elazığ‘ın Maden ilçesinde dünyaya gelmiştir. Maden doğumlu olan ve aynı yerde çocukluğu geçen Mustafa Keser; ilk ve orta öğrenimini Maden ilçesinde görmüştür. Lise eğitimine Diyarbakır‘da Ziya Gökalp Lisesinde başlamış ve ardından Sivas‘da 4 Eylül Lisesi’nden mezun olmuştur. Babası müzisyen olan Keser; ortaokul ve lise yıllarında keman, ud, bağlama gibi enstrümanları iyi derecede çalmayı öğrenmiştir. Liseden sonra müziği kendisi için meslek olarak seçmiştir. 1965 yılında İstanbul‘a gitmiş, çeşitli şarkıcılara eşlik etmiş, bazı zamanlarda da gazinolarda çalışmıştır. Sanatçı daha sonra askerliğini yapmak için İstanbul’dan ayrılmıştır. Keser, askerlik görevini bitirdikten sonra İzmir’e yerleşmiştir. 15 yıl boyunca İzmir‘de çalışmış ve yaylı tambur, mızraplı tambur, buzuki, piyano gibi birçok enstrümanı çalmayı öğrenmiştir. Ses sanatçısı, 1975 yılında TRT‘nin açmış olduğu amatör ses yarışmasını Türk Halk Müziği dalında kazanmış ve TRT’de çalışmaya başlamıştır. 1982 yılına kadar TRT İzmir Radyosu’nda mahalli sanatçı olarak görev yapan Keser aynı dönemde Kani Karaca‘dan müzik dersleri almıştır. Mustafa Keser, 1982 yılında yine TRT kurumunun açtığı yetişmiş sanatçı sınavına girmiş ve yarışmayı Türk Sanat Müziği dalında kazanmıştır. TRT İzmir Radyosu’nda ses sanatçısı olarak göreve başlamış ardından TRT’de çalıştığı yıllar içerisinde Mevlana‘yı anma törenleri sebebiyle on yıla yakın Konya‘ya gitmiştir. Daha sonra 1989 yılında TRT’den ayrılıp İstanbul’a yerleşmiştir. Keser, 1995 yılında HBB televizyonunda “Mustafa Keser ve İstekleriniz” adlı ve canlı olarak yayınlanan şarkı istekleri programına başlamış; ilerleyen yıllarda bu programı Kanal 6, Samanyolu TV ve Flash TV televizyonlarında da “Mustafa Keser Sizlerle” adı altında sürdürmüştür. Sanatçı aynı dönem içerisinde “ALTIN KELEBEK, MAGAZİN GAZETECİLERİ DERNEĞİ” vb. birçok müzik ödülüne layık görülmüştür.