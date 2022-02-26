Kadifeden Kesesi Şarkı Sözleri
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Mustafa Keser
Kadifeden Kesesi
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Kadifeden kesesi
Kahveden gelir sesi
Oturmuş kumar oynar
Ah ciğerimin, ah ciğerimin köşesi
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Aman, yolla, Beyoğlu'na yolla
Yavrum, yolla, İstanbul'a yolla, yolla
Yolla, yâr, yolla
***
Aman, yolla, Beyoğlu'na yolla
Yavrum, yolla, İstanbul'a yolla, yolla
Yolla, yâr, yolla
***
Kadife yastığın yok
Odana bastığım yok
Kitaba el basarım
Senden başka, senden başka dostum yok
***
Aman, yolla, Beyoğlu'na yolla
Yavrum, yolla, İstanbul'a yolla, yolla
Yolla, yâr, yolla
***
Aman, yolla, Beyoğlu'na yolla
Yavrum, yolla, İstanbul'a yolla, yolla
Yolla, yâr, yolla