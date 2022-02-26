Karadır Kaşların Şarkı Sözleri
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Mustafa Keser
Karadır Kaşların
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Karadır kaşların ferman yazdırır,
Aşkın beni diyar diyar gezdirir.
Lokman Hekim gelse yaram azdırır,
Yaramı sarmağa yar kendi gelsin.
***
Ormanların gümbürtüsü başıma vurur,
Nazlı yarin hayali karşımda durur.
***
Karadır kaşların benzer kömüre,
Yardan ayrı düşmek zarar ömüre.
***
Kollarımdan bağlasalar demire,
Kırarım demiri kaçarım yare.
***
Ormanların gümbürtüsü başıma vurur,
Nazlı yarin hayali karşımda durur.
***
Uzaklara gittim gelirim diye,
Tabancamı doldurdum vururum diye.
Hiç aklıma gelmez ölürüm diye,
Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme.
***
Ormanların gümbürtüsü başıma vurur,
Nazlı yarin hayali karşımda durur.