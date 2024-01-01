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7/24 Dinle Sevdalı Turna Türküler

Sevdalı Turna Türküler Şarkı Sözleri

Mustafa Özarslan Sevdalı Turna Türküler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mustafa Özarslan Sevdalı Turna Türküler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevdalı Turna Türküler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mustafa Özarslan

Mustafa Özarslan

Sevdalı Turna Türküler

  • Ağır Halay (He Gule Yar)

  • Bir Kuş Gibi

  • Ayrılamam Ben O Gül Yüzlü Yardan

  • Ahu Bakışlım

  • Yıldız Dağı (Semeh)

  • Başı Bölük Bölük (U.H.)

  • Gökteki Yıldız

  • Elazığ-Urfa İkileme

  • Şu Derenin Oylumu

  • Gözünü Toprak Doyursun

  • Halay Potpori

  • Masa Üstünde Testi

  • Arayı Arayı

  • Başı Pare Pare Dumanlı Dağlar

  • Su Derenin Oylumu

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