Mustafa Özarslan

Ey benim ahu bakışlım Gözlerinde gözüm kalmış Ey benim ahu bakışlım Gözlerinde gözüm kalmış *** Başka bir ses duymuyorum Kulağımda sözün kalmış Kulağımda sözün kalmış *** Başka bir ses duymuyorum Kulağımda sözün kalmış Kulağımda sözün kalmış *** Keder akar yaralardan Ak görünmez karalardan Yürüdün mü buralardan Turna boylum izin kalmış *** Keder akar yaralardan Ak görünmez karalardan Yürüdün mü buralardan Turna boylum izin kalmış *** Gidem dedim, gidemedim Kalam dedim, kalamadım Gidem dedim, gidemedim Kalam dedim, kalamadım *** Kendi kendim göremedim Aynalarda yüzün kalmış Aynalarda yüzün kalmış *** Kendi kendim göremedim Aynalarda yüzün kalmış Aynalarda yüzün kalmış *** Be hey Çağlar, nedir bu hâl Tüm yaşantım oldu hayal Gel maralım, bunu da al Almadığın canım kalmış ,*** Be hey Çağlar, nedir bu hâl Tüm yaşantım oldu hayal Gel maralım, bunu da al Almadığın canım kalmış *** Be hey Çağlar, nedir bu hâl Tüm yaşantım oldu hayal Gel maralım, bunu da al

He gule yar sallandım girdim bağa Başım değdi yaprağa Dedim ki murat alim aney Tez koydular toprağa He gule yar oy puşular puşular El değmeden hışılar Kaç senedir sevirem aney Yeni duymuş komşular He gule yar armut dalda nar yerde Dalların ucu yerde Felek gözün kör olsun aney Hepimiz başka yerde He gule yar indim havuz başına Silah koydum taşına Kimin yari çirkinse aney Toprak onun başına He gule yar yük üstünde bağlama Kömür gözlüm ağlama Giderem tez dönerem aney Ellere bel bağlama He gule yar karpuz kestim kan gibi Gızın gönlü var gibi Açtım yorgan katını aney Taze yağmış kar gibi