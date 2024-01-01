Mustafa Özarslan

Ahu Bakışlım Ey benim ahu bakışlım Gözlerinde gözüm kalmış Ey benim ahu bakışlım Gözlerinde gözüm kalmış *** Başka bir ses duymuyorum Kulağımda sözün kalmış Kulağımda sözün kalmış *** Başka bir ses duymuyorum Kulağımda sözün kalmış Kulağımda sözün kalmış *** Keder akar yaralardan Ak görünmez karalardan Yürüdün mü buralardan Turna boylum izin kalmış *** Keder akar yaralardan Ak görünmez karalardan Yürüdün mü buralardan Turna boylum izin kalmış *** Gidem dedim, gidemedim Kalam dedim, kalamadım Gidem dedim, gidemedim Kalam dedim, kalamadım *** Kendi kendim göremedim Aynalarda yüzün kalmış Aynalarda yüzün kalmış *** Kendi kendim göremedim Aynalarda yüzün kalmış Aynalarda yüzün kalmış *** Be hey Çağlar, nedir bu hâl Tüm yaşantım oldu hayal Gel maralım, bunu da al Almadığın canım kalmış ,*** Be hey Çağlar, nedir bu hâl Tüm yaşantım oldu hayal Gel maralım, bunu da al Almadığın canım kalmış *** Be hey Çağlar, nedir bu hâl Tüm yaşantım oldu hayal Gel maralım, bunu da al

Ayrılamam Ben O Gül Yüzlü Yardan Zalım felek onu çok görme bana Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan Sıtk ile bağlıdır canım canana Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan Sıtk ile bağlıdır canım canana Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan *** Engindir duyulmaz figanım sesim Açıktır o yare gönül kafesim Yaşarken aldığım havam nefesim Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan Yaşarken aldığım havam nefesim Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan *** Akarsu ateşim yanar tüterse Aşkın gülü yüreğimde biterse Ayırsın feleğin gücü yeterse Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan Ayırsın feleğin gücü yeterse Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan

Başı Bölük Bölük (U.H.) Başı bölük bölük dumanlı dağlar Babamın köyünün başına benzer Babamın köyünün başına benzer İnceden inceye yağan yağmurlar Anamın gözünün yaşına benzer Anamın gözünün yaşına benzer *** İşte böyle böyle hal deli gönül İster ağla ister gül deli gönül O yarin göğsüne kon deli gönül *** Çeşmenin başına güvercin kondu Salındı sevdiğim atına bindi Sallandı sevdiğim atına bindi Çıkardı cebinden üç elma verdi Sandım yalan dünya hep benim oldu Sandım koca dünya hep benim oldu *** İşte böyle böyle hal deli gönül İster ağla ister yan deli gönül O yarin göğsüne kon deli gönül

Ağır Halay (He Gule Yar) He gule yar sallandım girdim bağa Başım değdi yaprağa Dedim ki murat alim aney Tez koydular toprağa He gule yar oy puşular puşular El değmeden hışılar Kaç senedir sevirem aney Yeni duymuş komşular He gule yar armut dalda nar yerde Dalların ucu yerde Felek gözün kör olsun aney Hepimiz başka yerde He gule yar indim havuz başına Silah koydum taşına Kimin yari çirkinse aney Toprak onun başına He gule yar yük üstünde bağlama Kömür gözlüm ağlama Giderem tez dönerem aney Ellere bel bağlama He gule yar karpuz kestim kan gibi Gızın gönlü var gibi Açtım yorgan katını aney Taze yağmış kar gibi