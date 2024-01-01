Sevdalı Turna Türküler Şarkı Sözleri
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Mustafa Özarslan
Sevdalı Turna Türküler
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Ey benim ahu bakışlım
Gözlerinde gözüm kalmış
Ey benim ahu bakışlım
Gözlerinde gözüm kalmış
***
Başka bir ses duymuyorum
Kulağımda sözün kalmış
Kulağımda sözün kalmış
***
Başka bir ses duymuyorum
Kulağımda sözün kalmış
Kulağımda sözün kalmış
***
Keder akar yaralardan
Ak görünmez karalardan
Yürüdün mü buralardan
Turna boylum izin kalmış
***
Keder akar yaralardan
Ak görünmez karalardan
Yürüdün mü buralardan
Turna boylum izin kalmış
***
Gidem dedim, gidemedim
Kalam dedim, kalamadım
Gidem dedim, gidemedim
Kalam dedim, kalamadım
***
Kendi kendim göremedim
Aynalarda yüzün kalmış
Aynalarda yüzün kalmış
***
Kendi kendim göremedim
Aynalarda yüzün kalmış
Aynalarda yüzün kalmış
***
Be hey Çağlar, nedir bu hâl
Tüm yaşantım oldu hayal
Gel maralım, bunu da al
Almadığın canım kalmış
,***
Be hey Çağlar, nedir bu hâl
Tüm yaşantım oldu hayal
Gel maralım, bunu da al
Almadığın canım kalmış
***
Be hey Çağlar, nedir bu hâl
Tüm yaşantım oldu hayal
Gel maralım, bunu da al
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Zalım felek onu çok görme bana
Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan
Sıtk ile bağlıdır canım canana
Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan
Sıtk ile bağlıdır canım canana
Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan
***
Engindir duyulmaz figanım sesim
Açıktır o yare gönül kafesim
Yaşarken aldığım havam nefesim
Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan
Yaşarken aldığım havam nefesim
Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan
***
Akarsu ateşim yanar tüterse
Aşkın gülü yüreğimde biterse
Ayırsın feleğin gücü yeterse
Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan
Ayırsın feleğin gücü yeterse
Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan
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Başı bölük bölük dumanlı dağlar
Babamın köyünün başına benzer
Babamın köyünün başına benzer
İnceden inceye yağan yağmurlar
Anamın gözünün yaşına benzer
Anamın gözünün yaşına benzer
***
İşte böyle böyle hal deli gönül
İster ağla ister gül deli gönül
O yarin göğsüne kon deli gönül
***
Çeşmenin başına güvercin kondu
Salındı sevdiğim atına bindi
Sallandı sevdiğim atına bindi
Çıkardı cebinden üç elma verdi
Sandım yalan dünya hep benim oldu
Sandım koca dünya hep benim oldu
***
İşte böyle böyle hal deli gönül
İster ağla ister yan deli gönül
O yarin göğsüne kon deli gönül
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He gule yar sallandım girdim bağa
Başım değdi yaprağa
Dedim ki murat alim aney
Tez koydular toprağa
He gule yar oy puşular puşular
El değmeden hışılar
Kaç senedir sevirem aney
Yeni duymuş komşular
He gule yar armut dalda nar yerde
Dalların ucu yerde
Felek gözün kör olsun aney
Hepimiz başka yerde
He gule yar indim havuz başına
Silah koydum taşına
Kimin yari çirkinse aney
Toprak onun başına
He gule yar yük üstünde bağlama
Kömür gözlüm ağlama
Giderem tez dönerem aney
Ellere bel bağlama
He gule yar karpuz kestim kan gibi
Gızın gönlü var gibi
Açtım yorgan katını aney
Taze yağmış kar gibi
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Arayı arayı benim bulduğum yar yar
Efendim yar yar, tabibim yar yar
***
Seni seven senden nasıl ayrılır yar yar
Efendim yar yar, tabibim yar yar
***
Hayallerin beni hasta eyledi yar yar
Efendim yar yar, tabibim yar yar
***
Hayallerim senden nasıl ayrılır yar yar
Efendim yar yar, tabibim yar yar
Benim sultanım
Hayallerim senden nasıl ayrılır yar yar
Efendim yar yar, tabibim yar yar
Benim sultanım
***
Senin ile aht-ı peyman mı olur yar yar
Efendim yar yar, tabibim yar yar
***
Gönül geçen güne pişman mı olur yar yar
Efendim yar yar, tabibim yar yar
Benim sultanım
***
Eskiden dost olan düşman mı olur yar yar
Efendim yar yar, tabibim yar yar
***
Gönül sevdiğinden nasıl ayrılır yar yar
Efendim yar yar, tabibim yar yar
Benim sultanım
***
Gönül sevdiğinden nasıl ayrılır yar yar
Efendim yar yar, tabibim yar yar
Benim sultanım
***
Aşığı der benim şah-ı cihanım yar yar
Efendim yar yar, tabibim yar yar
***
Sensiz kuru candır ceset de canım yar yar
Efendim yar yar, tabibim yar yar
Benim sultanım
***
Ben kuluyum Ali benim sultanım yar yar
Efendim yar yar, tabibim yar yar
***
Kul olan sultandan nasıl ayrılır yar yar
Efendim yar yar, tabibim yar yar
Benim sultanım
***
Kul olan sultandan nasıl ayrılır yar yar
Efendim yar yar, tabibim yar yar
Benim sultanım
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