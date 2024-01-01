Mustafa Özarslan

Arayı Arayı Arayı arayı benim bulduğum yar yar Efendim yar yar, tabibim yar yar *** Seni seven senden nasıl ayrılır yar yar Efendim yar yar, tabibim yar yar *** Hayallerin beni hasta eyledi yar yar Efendim yar yar, tabibim yar yar *** Hayallerim senden nasıl ayrılır yar yar Efendim yar yar, tabibim yar yar Benim sultanım Hayallerim senden nasıl ayrılır yar yar Efendim yar yar, tabibim yar yar Benim sultanım *** Senin ile aht-ı peyman mı olur yar yar Efendim yar yar, tabibim yar yar *** Gönül geçen güne pişman mı olur yar yar Efendim yar yar, tabibim yar yar Benim sultanım *** Eskiden dost olan düşman mı olur yar yar Efendim yar yar, tabibim yar yar *** Gönül sevdiğinden nasıl ayrılır yar yar Efendim yar yar, tabibim yar yar Benim sultanım *** Gönül sevdiğinden nasıl ayrılır yar yar Efendim yar yar, tabibim yar yar Benim sultanım *** Aşığı der benim şah-ı cihanım yar yar Efendim yar yar, tabibim yar yar *** Sensiz kuru candır ceset de canım yar yar Efendim yar yar, tabibim yar yar Benim sultanım *** Ben kuluyum Ali benim sultanım yar yar Efendim yar yar, tabibim yar yar *** Kul olan sultandan nasıl ayrılır yar yar Efendim yar yar, tabibim yar yar Benim sultanım *** Kul olan sultandan nasıl ayrılır yar yar Efendim yar yar, tabibim yar yar Benim sultanım

Ayrılamam Ben O Gül Yüzlü Yardan Zalım felek onu çok görme bana Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan Sıtk ile bağlıdır canım canana Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan Sıtk ile bağlıdır canım canana Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan *** Engindir duyulmaz figanım sesim Açıktır o yare gönül kafesim Yaşarken aldığım havam nefesim Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan Yaşarken aldığım havam nefesim Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan *** Akarsu ateşim yanar tüterse Aşkın gülü yüreğimde biterse Ayırsın feleğin gücü yeterse Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan Ayırsın feleğin gücü yeterse Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan

Ahu Bakışlım Ey benim ahu bakışlım Gözlerinde gözüm kalmış Ey benim ahu bakışlım Gözlerinde gözüm kalmış *** Başka bir ses duymuyorum Kulağımda sözün kalmış Kulağımda sözün kalmış *** Başka bir ses duymuyorum Kulağımda sözün kalmış Kulağımda sözün kalmış *** Keder akar yaralardan Ak görünmez karalardan Yürüdün mü buralardan Turna boylum izin kalmış *** Keder akar yaralardan Ak görünmez karalardan Yürüdün mü buralardan Turna boylum izin kalmış *** Gidem dedim, gidemedim Kalam dedim, kalamadım Gidem dedim, gidemedim Kalam dedim, kalamadım *** Kendi kendim göremedim Aynalarda yüzün kalmış Aynalarda yüzün kalmış *** Kendi kendim göremedim Aynalarda yüzün kalmış Aynalarda yüzün kalmış *** Be hey Çağlar, nedir bu hâl Tüm yaşantım oldu hayal Gel maralım, bunu da al Almadığın canım kalmış ,*** Be hey Çağlar, nedir bu hâl Tüm yaşantım oldu hayal Gel maralım, bunu da al Almadığın canım kalmış *** Be hey Çağlar, nedir bu hâl Tüm yaşantım oldu hayal Gel maralım, bunu da al

Başı Bölük Bölük (U.H.) Başı bölük bölük dumanlı dağlar Babamın köyünün başına benzer Babamın köyünün başına benzer İnceden inceye yağan yağmurlar Anamın gözünün yaşına benzer Anamın gözünün yaşına benzer *** İşte böyle böyle hal deli gönül İster ağla ister gül deli gönül O yarin göğsüne kon deli gönül *** Çeşmenin başına güvercin kondu Salındı sevdiğim atına bindi Sallandı sevdiğim atına bindi Çıkardı cebinden üç elma verdi Sandım yalan dünya hep benim oldu Sandım koca dünya hep benim oldu *** İşte böyle böyle hal deli gönül İster ağla ister yan deli gönül O yarin göğsüne kon deli gönül