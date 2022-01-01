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Mustafa Sağyaşar
Mustafa Sağyaşar
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01
Gel Gitme Kadın
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02
Yeter Bu Sitemler
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mehmet Erbulan-Taner Şener
Besteci:
Muzaffer İlkar
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03
Dertliyim Ruhuma Hicranımı & Sardım da Y
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Vecdi Bingöl
Besteci:
Sadettin Kaynak
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04
Karabulutları Kaldır Aradan
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Sadettin Kaynak
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05
Son Ümidim de Bitti
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
M.Nafiz Irmak
Besteci:
Sadettin Kaynak
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Albümler
Alaturka (2008 Canlı Performans)
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