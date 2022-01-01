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Mustafa Sağyaşar

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01

Gel Gitme Kadın

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Yeter Bu Sitemler

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Dertliyim Ruhuma Hicranımı & Sardım da Y

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Karabulutları Kaldır Aradan

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Son Ümidim de Bitti

... KAPAT
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Albümler

Alaturka (2008 Canlı Performans) Mustafa Sağyaşar

Türk Sanat Müziği Serisi Mustafa Sağyaşar

Avni Anıl Mustafa Sağyaşar

Büyük Besteler Büyük Ustalar-s.pınar 1 Mustafa Sağyaşar

Klasikler 1 Mustafa Sağyaşar

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