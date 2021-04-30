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Mustafa Şahin

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En Çok Dinlenen Mustafa Şahin Şarkıları

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01

Yusuf Suresi 87-93 (87. ila 93. ayetler)

Mustafa Şahin 07:06
02

Yunus 61-64 (61. ila 64. ayetler)

Mustafa Şahin 04:38
03

Nûr 62-64 (62. ila 64. ayetler)

Mustafa Şahin 05:44
04

Nisâ 153-162 (153. ila 162. ayetler)

Mustafa Şahin 11:31
05

Nahl 101-110 (101. ila 110. ayetler)

Mustafa Şahin 08:43

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