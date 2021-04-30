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Mustafa Şahin
Mustafa Şahin
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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En Çok Dinlenen Mustafa Şahin Şarkıları
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01
Yusuf Suresi 87-93
(87. ila 93. ayetler)
Mustafa Şahin
07:06
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02
Yunus 61-64
(61. ila 64. ayetler)
Mustafa Şahin
04:38
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03
Nûr 62-64
(62. ila 64. ayetler)
Mustafa Şahin
05:44
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04
Nisâ 153-162
(153. ila 162. ayetler)
Mustafa Şahin
11:31
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05
Nahl 101-110
(101. ila 110. ayetler)
Mustafa Şahin
08:43
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