Yok Öyle Bir Dünya Şarkı Sözleri
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Mustafa Sandal
Yok Öyle Bir Dünya
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İsteklerin bitmiyor
Ben bittim ama yetmiyor
Kaç kere
Kaç kere
***
Kulağına rüzgâr esmiyor
Konuşuyorum ama sanki hep
Boş yere
Boş yere
***
Belki senin bahçende mor çiçekler var
Üstüne bastıkça açıyor sen mutlu ol diye
***
Ama yok, yok, yok öyle bir dünya
Seninkisi kısacık bir rüya
Sürekli bir fantezi tadında
Dilerim sana faydası olur
***
Ama yok, yok, yok öyle bir dünya
Seninkisi karışık bir rüya
Sürekli bi' fantezi tadında
Dilerim sana faydası olur ama yok
***
İsteklerin bitmiyor
Ben bittim ama yetmiyor
Kaç kere
Kaç kere
***
Kulağına rüzgâr esmiyor
Konuşuyorum ama sanki hep
Boş yere
Boş yere
***
Belki senin bahçende mor çiçekler var
Üstüne bastıkça açıyor sen mutlu ol diye
***
Ama yok, yok, yok öyle bir dünya
Seninkisi karışık bir rüya
Sürekli bir fantezi tadında
Dilerim sana faydası olur
***
Ama yok, yok, yok öyle bir dünya
Seninkisi karışık bir rüya
Sürekli bir fantezi tadında
Dilerim sana faydası olur ama yok