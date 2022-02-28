Mustafa Sandal

İsteklerin bitmiyor Ben bittim ama yetmiyor Kaç kere Kaç kere *** Kulağına rüzgâr esmiyor Konuşuyorum ama sanki hep Boş yere Boş yere *** Belki senin bahçende mor çiçekler var Üstüne bastıkça açıyor sen mutlu ol diye *** Ama yok, yok, yok öyle bir dünya Seninkisi kısacık bir rüya Sürekli bir fantezi tadında Dilerim sana faydası olur *** Ama yok, yok, yok öyle bir dünya Seninkisi karışık bir rüya Sürekli bi' fantezi tadında Dilerim sana faydası olur ama yok *** İsteklerin bitmiyor Ben bittim ama yetmiyor Kaç kere Kaç kere *** Kulağına rüzgâr esmiyor Konuşuyorum ama sanki hep Boş yere Boş yere *** Belki senin bahçende mor çiçekler var Üstüne bastıkça açıyor sen mutlu ol diye *** Ama yok, yok, yok öyle bir dünya Seninkisi karışık bir rüya Sürekli bir fantezi tadında Dilerim sana faydası olur *** Ama yok, yok, yok öyle bir dünya Seninkisi karışık bir rüya Sürekli bir fantezi tadında Dilerim sana faydası olur ama yok