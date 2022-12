Mustafa Sandal

Far zet hayat bir oyuncak Bazen bozulur kurallar sen koymasan Güneş doğar ya sımsıcak Her gün sana borcu varsa aşkın üstünde kalmasın *** Çek gönder tatlı bir resmini Gönder saklama gözleri Baksın, delsin, geçsin, sonra utansın Çek gönder tatlı bir resmini Yazma arkaya ismini Sonra gelipte kalbime imza atarsın *** Far zet hayat bir oyuncak Bazen bozulur kurallar sen koymasan Güneş doğar ya sımsıcak Her gün sana borcu varsa aşkın üstünde kalmasın *** Çek gönder tatlı bir resmini Gönder saklama gözleri Baksın, delsin, geçsin, sonra utansın Çek gönder tatlı bir resmini Yazma arkaya ismini Sonra gelipte kalbime imza atarsın *** Gelipte kalbime (kalbime) imza atarsın *** Çek gönder tatlı bir resmini Gönder saklama gözleri Baksın, delsin, geçsin, sonra utansın Çek gönder tatlı bir resmini Yazma arkaya ismini Sonra gelipte kalbime imza atarsın *** Gelipte kalbime