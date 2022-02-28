Çek Gönder Ft. Emina Sandal Şarkı Sözleri
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Mustafa Sandal
Çek Gönder Ft. Emina Sandal
Tüm Şarkıları
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Far zet hayat bir oyuncak
Bazen bozulur kurallar sen koymasan
Güneş doğar ya sımsıcak
Her gün sana borcu varsa aşkın üstünde kalmasın
***
Çek gönder tatlı bir resmini
Gönder saklama gözleri
Baksın, delsin, geçsin, sonra utansın
Çek gönder tatlı bir resmini
Yazma arkaya ismini
Sonra gelipte kalbime imza atarsın
***
Far zet hayat bir oyuncak
Bazen bozulur kurallar sen koymasan
Güneş doğar ya sımsıcak
Her gün sana borcu varsa aşkın üstünde kalmasın
***
Çek gönder tatlı bir resmini
Gönder saklama gözleri
Baksın, delsin, geçsin, sonra utansın
Çek gönder tatlı bir resmini
Yazma arkaya ismini
Sonra gelipte kalbime imza atarsın
***
Gelipte kalbime (kalbime) imza atarsın
***
Çek gönder tatlı bir resmini
Gönder saklama gözleri
Baksın, delsin, geçsin, sonra utansın
Çek gönder tatlı bir resmini
Yazma arkaya ismini
Sonra gelipte kalbime imza atarsın
***
Gelipte kalbime