Mustafa Sandal

Gözlerini kapat ve sen düşün Benim yerime o dağları Nasılsa yolu yoktu hayalimde Bir nehir akar, hiç durmazdı *** Bir küçük ev vardı tepesinde, eteğinde Tahta bir masa vardı bahçesinde, üzerinde İki tas çorba vardı sıcak sıcak içmesende Kız inan ki vallah ben yaşardım hep seninle *** Ne bilen, ne gören, ne duyan Duysa da fark etmez inan Ha bir an, ha ömür Sürse de böyle ** Ne bilen, ne gören, ne duyan Duysa da fark etmez inan Ha bir an, ha ömür Geçse de böyle, böyle *** Gözlerini kapat ve sen düşün Benim yerime o dağları Nasılsa yolu yoktu hayalimde Bir nehir akar, hiç durmazdı *** Bir küçük ev vardı eteğinde, tepesinde Tahta bir masa vardı bahçesinde, üzerinde İki tas çorba vardı sıcak sıcak içmesende Kız inan ki vallah ben yaşardım hep seninle *** Ne bilen, ne gören, ne duyan Duysa da fark etmez inan Ha bir an, ha ömür Geçse de böyle *** Ne bilen, ne gören, ne duyan Duysa da fark etmez inan Ha bir an, ha ömür Geçse de böyle *** Ne bilen, ne gören, ne duyan Duysa da fark etmez inan Ha bir an, ha ömür Geçse de böyle *** Ne bilen, ne gören, ne duyan Duysa da fark etmez inan Ha bir an, ha ömür Sürse de böyle