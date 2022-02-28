İki Tas Çorba Şarkı Sözleri
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Mustafa Sandal
İki Tas Çorba
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Gözlerini kapat ve sen düşün
Benim yerime o dağları
Nasılsa yolu yoktu hayalimde
Bir nehir akar, hiç durmazdı
***
Bir küçük ev vardı tepesinde, eteğinde
Tahta bir masa vardı bahçesinde, üzerinde
İki tas çorba vardı sıcak sıcak içmesende
Kız inan ki vallah ben yaşardım hep seninle
***
Ne bilen, ne gören, ne duyan
Duysa da fark etmez inan
Ha bir an, ha ömür
Sürse de böyle
**
Ne bilen, ne gören, ne duyan
Duysa da fark etmez inan
Ha bir an, ha ömür
Geçse de böyle, böyle
***
Gözlerini kapat ve sen düşün
Benim yerime o dağları
Nasılsa yolu yoktu hayalimde
Bir nehir akar, hiç durmazdı
***
Bir küçük ev vardı eteğinde, tepesinde
Tahta bir masa vardı bahçesinde, üzerinde
İki tas çorba vardı sıcak sıcak içmesende
Kız inan ki vallah ben yaşardım hep seninle
***
Ne bilen, ne gören, ne duyan
Duysa da fark etmez inan
Ha bir an, ha ömür
Geçse de böyle
***
Ne bilen, ne gören, ne duyan
Duysa da fark etmez inan
Ha bir an, ha ömür
Geçse de böyle
***
Ne bilen, ne gören, ne duyan
Duysa da fark etmez inan
Ha bir an, ha ömür
Geçse de böyle
***
Ne bilen, ne gören, ne duyan
Duysa da fark etmez inan
Ha bir an, ha ömür
Sürse de böyle