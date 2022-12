Mustafa Sandal

"Yolun açık olsun!" diyenler azalır Günler geçtikçe (Günler geçtikçe) Sınır tanımam, özümü ararım Her gün gizlice (Her gün gizlice) *** Hiç kandırdım mı sevgilim? Ağlattım mı ben seni? Gecenin bir yarısı uyandırdım mı bebeğim? Ağlattım mı ben seni? Kandırdım mı sevgilim? Gecenin bir yarısı uyandırdım mı bebeğim? *** Anlamazsın, anlamazsın Beni yarı yolda bırakırsın Anlamazsın, anlamazsın Sen benim hâlimden of *** Anlamazsın, anlamazsın Beni yarı yolda bırakırsın Anlamazsın, anlamazsın Sen benim hâlimden *** "Yolun açık olsun!" diyenler azalır Günler geçtikçe (Günler geçtikçe) Sınır tanımam, özümü ararım Her gün gizlice (Her gün gizlice) *** Hiç kandırdım mı sevgilim? Ağlattım mı ben seni? Gecenin bir yarısı uyandırdım mı bebeğim? Ağlattım mı ben seni? Kandırdım mı sevgilim? Gecenin bir yarısı uyandırdım mı bebeğim? *** Anlamazsın, anlamazsın Beni yarı yolda bırakırsın Anlamazsın, anlamazsın Sen benim hâlimden of *** Anlamazsın, anlamazsın Beni yarı yolda bırakırsın Anlamazsın, anlamazsın Sen benim hâlimden *** Anlamazsın, anlamazsın Beni yarı yolda bırakırsın Anlamazsın, anlamazsın Sen benim hâlimden of *** Anlamazsın, anlamazsın Beni yarı yolda bırakırsın Anlamazsın, anlamazsın Sen benim hâlimden

Tövbeler etmiştim yer oynadı yerinden Karşıdan gelirken gülümsedi aniden Tatildeyim derken aklım gitti başımdan Her gün gecer oldum evlerinin önünden *** Tanışamadım, konuşamadım Ben onunla hiç yarışamadım Gece karanlık haydi çık gel artık Kapının ardından oh *** Dokunsana, haydi durma dokunsana Geliyorum her şeyimle kollarına Dokunsana, haydi durma dokunsana Çıkıyorum her şeyimle yollarına *** Dokunsana, haydi durma dokunsana Geliyorum her şeyimle kollarına Dokunsana, haydi durma dokunsana Çıkıyorum her şeyimle yollarına *** Tövbeler etmiştim yer oynadı yerinden Karşıdan gelirken gülümsedi aniden Tatildeyim derken aklım gitti başımdan Her gün gecer oldum evlerinin önünden *** Tanışamadım, konuşamadım Ben onunla hiç yarışamadım Gece karanlık haydi çık gel artık Kapının ardından oh *** Tanışamadım, konuşamadım Ben onunla hiç yarışamadım Gece karanlık haydi çık gel artık Kapının ardından oh *** Dokunsana, haydi durma dokunsana Geliyorum her şeyimle kollarına Dokunsana, haydi durma dokunsana Çıkıyorum her şeyimle yollarına *** Dokunsana, haydi durma dokunsana Geliyorum her şeyimle kollarına Dokunsana, haydi durma dokunsana Çıkıyorum her şeyimle yollarına