Mustafa Sandal

Araba Gönül ister aradığını Hep mi bekler, hep mi bulamaz? Gönül ister tanıdığını Hiç mi bilmez, hiç mi soramaz? *** Beni alsa nafile nafile Yerime bir şey koyamaz Yalvarsam da kal diye, kal diye O yerinde hiç duramaz *** Onun arabası var, güzel mi, güzel? şoförü de var, özel mi, özel? Bastı mı gaza, gider mi, gider? Maalesef ruhu yok Onun için hiç mi, hiç şansı yok *** Onun arabası var, güzel mi, güzel? Şoförü de var, özel mi, özel? Bastı mı gaza, gider mi, gider? Maalesef ruhu yok Onun için hiç mi, hiç şansı yok *** Gönül ister aradığını Hep mi bekler, hep mi bulamaz? Gönül ister tanıdığını Hiç mi bilmez, hiç mi soramaz *** Beni alsa nafile nafile Yerime bir şey koyamaz Yalvarsam da kal diye, kal diye O yerinde hiç duramaz *** Onun arabası var, güzel mi, güzel? Şoförü de var, özel mi, özel? Bastı mı gaza, gider mi, gider? Maalesef ruhu yok Onun için hiç mi, hiç şansı yok *** Onun arabası var, güzel mi, güzel? Şoförü de var, özel mi, özel? Bastı mı gaza, gider mi, gider? Maalesef ruhu yok Onun için hiç mi, hiç şansı yok *** Güzel mi, güzel mi? Özel mi, özel? Gider mi, gider mi? Onun için hiç mi, hiç şansı yok *** Onun arabası var, güzel mi, güzel? Şoförü de var, özel mi, özel? Bastı mı gaza, gider mi, gider? Maalesef ruhu yok Onun için hiç mi, hiç şansı yok *** Onun arabası var Bastı mı gaza Şoförü de var Maalesef ruhu yok Onun için hiç mi, hiç şansı yok

Bir Anda Unuturum anla biraz Gel bir anda Alışırım derdime ben En sonunda *** Ağlayan gözlerin Tuzu yok dilimde Kanayan şu yaramın Adı yok bilimde *** Unuturum anla biraz Gel bir anda Alışırım derdime ben En sonunda *** Ağlayan gözlerin Tuzu yok dilimde Kanayan şu yaramın Adı yok bilimde *** Ağlayan gözlerin Tuzu yok dilimde Kanayan şu yaramın Adı yok bilimde *** Unuturum anla biraz

Denize Doğru Bir nefes aldım, hatıranı içtim Ardından kimlere kandım Bıraktım seni yalnız başına *** Bir nefes aldım hatıranı içtim Ardından kimlere kaldım Bıraktın beni sen *** Denize doğru gel gel Rüzgar esince yel yel Denize doğru gel gel Rüzgar esince yel yel *** Çabuk ol da gidelim Dökülen yaprakları dikelim Kış olur ben üşürüm Durmam buralarda *** Çabuk ol da gidelim Sökülen yaprakları dikelim Kış olur ben üşürüm Kalmam buralarda *** Bir nefes aldım, hatıranı içtim Ardından kimlere kandım Bıraktım seni yalnız başına *** Bir nefes aldım hatıranı içtim Ardından kimlere kaldım Bıraktın beni sen *** Denize doğru gel gel Rüzgar esince yel yel Denize doğru gel gel Rüzgar esince yel yel *** Çabuk ol da gidelim Dökülen yaprakları dikelim Kış olur ben üşürüm Durmam buralarda *** Çabuk ol da gidelim Dökülen yaprakları dikelim Kış olur ben üşürüm Durmam buralarda *** Çabuk ol da gidelim Sökülen yaprakları dikelim Kış olur ben üşürüm Kalmam buralarda

Gölgede Aynı Anlamak için değer sabretmeye Anlatan da sabrediyor çoktan beri Kenetlenip bir olsa da tüm bulutlar Gökyüzü her zaman mavi *** Bilmem kimin aklı Neden haklı, çok farklı Sözler hep aynı gözler aynı Gölgede aynı *** Gidenler kalanlar, hep birlikte Olanlar bitenler, gölgede aynı Sevenler soranlar, hep birlikte Gidenler kalanlar *** Anlamak için değer sabretmeye Anlatanda sabrediyor çoktan beri Kenetlenip bir olsa da tüm bulutlar Söyle sen çözebildin mi? *** Bilmem kimin aklı Neden haklı çok farklı Sözler hep aynı gözler aynı Gölgede aynı *** Gidenler kalanlar, hep birlikte Olanlar bitenler gölgede aynı Sevenler soranlar hep birlikte Gidenler kalanlar *** Ben bilmem kimin aklı Neden neden böyle farklı Şu sözler hep aynı gözler aynı Gölgede aynı *** Gidenler kalanlar, hep birlikte Olanlar bitenler gölgede aynı Sevenler soranlar hep birlikte Gidenler kalanlar *** Gidenler kalanlar, hep birlikte Olanlar bitenler gölgede gölgede Sevenler soranlar hep birlikte Gidenler kalanlar *** Gidenler (gidenler) kalanlar (kalanlar), hep birlikte Olanlar bitenler gölgede aynı Sevenler soranlar hep birlikte Gidenler kalanlar (gölgede aynı)

Gidenlerden Bak şu halime bak da gör Al o kadarını al, bir de benle böl Sözüm bir tek sana, selam gönder bana Sözüm bir tek sana, selam gönder bana *** Bak şu halime bak da gör Al o kadarını al, bir de benle böl Sözüm bir tek sana, selam gönder bana Sözüm bir tek sana, selam gönder bana *** Oldu bir kez oldu, bir gül soldu Değişmez aa Oldu bir kez oldu, bir gül soldu Sevişmez aa *** Gidenlerden, bir tek seni bana ekledim Seni deli gibi bekledim, gidenlerden Gidenlerden, bir tek seni bana ekledim Seni deli gibi özledim, gidenlerden *** Bak şu halime bak da gör Al o kadarını al, bir de benle böl Sözüm bir tek sana, selam gönder bana Sözüm bir tek sana, selam gönder bana *** Bak şu halime bak da gör Al o kadarını al, bir de benle böl Sözüm bir tek sana, selam gönder bana Sözüm bir tek sana, selam gönder bana *** Oldu bir kez oldu, bir gül soldu Değişmez aa Oldu bir kez oldu, bir gül soldu Sevişmez aa *** Gidenlerden, bir tek seni bana ekledim Seni deli gibi bekledim, gidenlerden Gidenlerden, bir tek seni bana ekledim Seni deli gibi özledim, gidenlerden

Jest Oldu Ah sen ne güzel, ne güzel gülüyorsun Kız sen ne güzel, ne güzel bakıyorsun Karşında duramaz, inan hiç kimse Bakışlarında sen, herkesi görüyorsun *** O tatlı dilin güler yüzün İnan ki yürek hoplatıyor Farkında değil misin? Herkes peşinden koşuyor *** O tatlı dilin güler yüzün İnan ki yürek hoplatıyor Farkında değil misin? Herkes peşinden koşuyor *** Kız seni alan yaşadı Dertlerini de boşadı Mest oldu Vallahi jest oldu, ooh *** Kız seni alan yaşadı Dertlerini de boşadı Mest oldu Vallahi jest oldu, ooh *** Ah sen ne güzel, ne güzel gülüyorsun Kız sen ne güzel, ne güzel bakıyorsun Karşında duramaz, inan hiç kimse Bakışlarında sen, herkesi görüyorsun *** O tatlı dilin güler yüzün İnan ki yürek hoplatıyor Farkında değil misin? Herkes peşinden koşuyor *** O tatlı dilin güler yüzün İnan ki yürek hoplatıyor Farkında değil misin? Herkes peşinden koşuyor *** Kız seni alan yaşadı Dertlerini de boşadı Mest oldu Vallahi jest oldu, ooh *** Kız seni alan yaşadı Dertlerini de boşadı Mest oldu Vallahi jest oldu, ooh *** O tatlı dilin güler yüzün İnan ki yürek hoplatıyor Farkında değil misin? Herkes peşinden koşuyor *** O tatlı dilin güler yüzün İnan ki yürek hoplatıyor Farkında değil misin? Herkes peşinden koşuyor *** Kız seni alan yaşadı Dertlerini de boşadı Mest oldu Vallahi jest oldu, ooh *** Kız seni alan yaşadı Dertlerini de boşadı Mest oldu Vallahi jest oldu, ooh *** Kız seni alan yaşadı Dertlerini de boşadı Mest oldu Vallahi jest oldu, ooh *** Kız seni alan yaşadı Dertlerini de boşadı Mest oldu Vallahi jest oldu, ooh