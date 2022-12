Mustafa Sandal

Sen şimdi ayrılık ağacına Bu sevdayı asıp da gidiyor musun Bir ömürden çok sevda çıkmaz İnsan bir kere sever bilmiyor musun *** Biz kara kışlardan Beyaz baharlar yaratmadık mı Biz bütün fırtınalarda Bir dağ gibi durmadık mı *** Hala severken Kalplerden aşk kovulmaz Sen de gidersen Bu şehirde yaşanmaz *** Kar yağıyor Çoktan kapandı yollar Sen kal diye gitme diye Şehir bembeyaz ağlar *** Kar yağıyor Çoktan kapandı yollar of Sen kal diye gitme diye Şehir bembeyaz ağlar *** Sen şimdi ayrılık ağacına Bu sevdayı asıp da gidiyor musun Bir ömürden çok sevda çıkmaz İnsan bir kere sever bilmiyor musun *** Hala severken Kalplerden aşk kovulmaz Sen de gidersen Bu şehirde yaşanmaz *** Kar yağıyor Çoktan kapandı yollar Sen kal diye, gitme diye Şehir bembeyaz ağlar *** Kar yağıyor Çoktan kapandı yollar of Sen kal diye gitme diye Şehir bembeyaz ağlar *** Kar yağıyor Çoktan kapandı yollar Sen kal diye gitme diye Şehir bembeyaz ağlar *** Kar yağıyor Çoktan kapandı yollar of Sen kal diye gitme diye Şehir bembeyaz ağlar