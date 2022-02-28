Aşk Kovulmaz Şarkı Sözleri
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Mustafa Sandal
Aşk Kovulmaz
-
Aşka yürek gerek anlasana
Her defa yanıyorum ama gitmeliyim
Yaranı sarıp acını dindiremem
Bak bana ben acının ta kendisiyim
***
Kaç kere kırık hayallerin peşine düştüm ben
Kaç kere bile bile yenik savaşa girdim ben
***
Korkma çok sürmez
Aşk bu öldürmez
Kimseler duymaz
Yine de ağla istersen çare olmaz
***
Aşka yürek gerek anlasana
Her defa yanıyorum ama gitmeliyim
Yaranı sarıp acını dindiremem
Bak bana ben acının ta kendisiyim
***
Aşka yürek gerek anlasana
Her defa yanıyorum ama gitmeliyim
Yaranı sarıp acını dindiremem
Bak bana ben acının ta kendisiyim
***
Kaç kere kırık hayallerin peşine düştüm ben
Kaç kere bile bile yenik savaşa girdim ben
***
Korkma çok sürmez
Aşk bu öldürmez
Kimseler duymaz
Yine de ağla istersen çare olmaz
***
Aşka yürek gerek anlasana
Her defa yanıyorum ama gitmeliyim
Yaranı sarıp acını dindiremem
Bak bana ben acının ta kendisiyim
***
Aşka yürek gerek anlasana
Her defa yanıyorum ama gitmeliyim
Yaranı sarıp acını dindiremem
Bak bana ben acının ta kendisiyim
***
Aşka yürek gerek anlasana
Her defa yanıyorum ama gitmeliyim
Yaranı sarıp acını dindiremem
Bak bana ben acının ta kendisiyim
***
Aşka yürek gerek anlasana
Her defa yanıyorum ama gitmeliyim
Yaranı sarıp acını dindiremem
Bak bana ben acının ta kendisiyim
***
Aşka yürek gerek anlasana
Her defa yanıyorum ama gitmeliyim
Yaranı sarıp acını dindiremem
Bak bana ben acının ta kendisiyim
***
Aşk bu öldürmez
Yine de ağla istersen çare olmaz
***
Aşka yürek gerek anlasana
Her defa yanıyorum ama gitmeliyim
Yaranı sarıp acını dindiremem
Bak bana ben acının ta kendisiyim
***
Aşka yürek gerek anlasana
Her defa yanıyorum ama gitmeliyim
Yaranı sarıp acını dindiremem
Bak bana ben acının ta kendisiyim
***
Aşka yürek gerek anlasana
Her defa yanıyorum ama gitmeliyim
Yaranı sarıp acını dindiremem
Bak bana ben acının ta kendisiyim
-
Sen şimdi ayrılık ağacına
Bu sevdayı asıp da gidiyor musun
Bir ömürden çok sevda çıkmaz
İnsan bir kere sever bilmiyor musun
***
Biz kara kışlardan
Beyaz baharlar yaratmadık mı
Biz bütün fırtınalarda
Bir dağ gibi durmadık mı
***
Hala severken
Kalplerden aşk kovulmaz
Sen de gidersen
Bu şehirde yaşanmaz
***
Kar yağıyor
Çoktan kapandı yollar
Sen kal diye gitme diye
Şehir bembeyaz ağlar
***
Kar yağıyor
Çoktan kapandı yollar of
Sen kal diye gitme diye
Şehir bembeyaz ağlar
***
Sen şimdi ayrılık ağacına
Bu sevdayı asıp da gidiyor musun
Bir ömürden çok sevda çıkmaz
İnsan bir kere sever bilmiyor musun
***
Hala severken
Kalplerden aşk kovulmaz
Sen de gidersen
Bu şehirde yaşanmaz
***
Kar yağıyor
Çoktan kapandı yollar
Sen kal diye, gitme diye
Şehir bembeyaz ağlar
***
Kar yağıyor
Çoktan kapandı yollar of
Sen kal diye gitme diye
Şehir bembeyaz ağlar
***
Kar yağıyor
Çoktan kapandı yollar
Sen kal diye gitme diye
Şehir bembeyaz ağlar
***
Kar yağıyor
Çoktan kapandı yollar of
Sen kal diye gitme diye
Şehir bembeyaz ağlar