Mustafa Sandal

Seni yakalamak için ışık hızında bakıyorum Gözlerini kaçırma Karşında buradayım *** Daha iyi tanımak için dudağını okuyorum Sakın sözünü bitirme Büyü bozulmasın *** İkimizden biri yalan söylüyor Hangimiz haklı önemli değil Bu gece günahlar hesap sormuyor İnkara mahkum değiliz *** İkimizden biri farklı söylüyor Hangimiz farklı önemli değil Bu gece günahlar hesap sormuyor İnkara mahkum değiliz *** Kafesinin kapısını açıp girerdim Hoş geldin aşkıma diye diye Yılların acısını söküp atardık Yanında ben olsaydım *** Kafesinin kapısını kırıp girerdim Kavuştum aşkıma diye diye Yılların acısını söküp atardık Yanında ben olsaydım Ben olsaydım *** Seni yakalamak için ışık hızında bakıyorum Gözlerini kaçırma Karşında buradayım Daha iyi tanımak için dudağını okuyorum Sakın sözünü bitirme Büyü bozulmasın *** İkimizden biri yalan söylüyor Hangimiz haklı önemli değil Bu gece günahlar hesap sormuyor İnkara mahkum değiliz *** İkimizden biri farklı söylüyor Hangimiz farklı önemli değil Bu gece günahlar hesap sormuyor İnkara mahkum değiliz *** Kafesinin kapısını açıp girerdim Hoş geldin aşkıma diye diye Yılların acısını söküp atardık Yanında ben olsaydım *** Kafesinin kapısını kırıp girerdim Kavuştum aşkıma diye diye Yılların acısını söküp atardık Yanında ben olsaydım Ben olsaydım *** Kafesinin kapısını kırıp girerdim Hoş geldin aşkıma diye diye Yılların acısını söküp atardık Yanında ben olsaydım Ben olsaydım