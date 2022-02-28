Mustafa Sandal

Beni Ağlatma Akıp giden sel gibi Esip geçen yel gibi *** Neden yoksun yanımda Bir sen yoksun Arar gözler hep seni *** Neden yoksun yanımda Bir sen yoksun Sorar gönlüm hep seni *** Bir gün gelip de karşıma çıkınca Başkası varsa dilinin ucunda Anlatma Beni ağlatma *** Bir gün gelip de karşıma çıkınca Başkası varsa dilinin ucunda Anlatma Beni ağlatma *** Akıp giden sel gibi Esip geçen yel gibi Neden yoksun yanımda Bir sen yoksun Arar gözler hep seni *** Neden yoksun yanımda Bir sen yoksun Sorar gönlüm hep seni *** Bir gün gelip de karşıma çıkınca Başkası varsa dilinin ucunda Anlatma Beni ağlatma *** Bir gün gelip de karşıma çıkınca Başkası varsa dilinin ucunda Anlatma Beni ağlatma *** Bir gün gelip de karşıma çıkınca Başkası varsa dilinin ucunda Anlatma Beni ağlatma *** Bir gün gelip de karşıma çıkınca Başkası varsa dilinin ucunda Anlatma Beni ağlatma

Kadere Bak Kadere bak, bilmem neden beni buldu Alıştırdı kendine, git gide ben oldu Sökemiyorum içimden kök saldı Yüreğime *** Zaman durdu Hayat durdu Aşk durdu *** Kandırıyor beni, kandırıyor Yalanlarına inandırıyor Duymuyor sözümü Kör ediyor gözümü Aklımı çeliyor bulandırıyor *** Kandırıyor beni, kandırıyor Yalanlarına inandırıyor Duymuyor sözümü Kör ediyor gözümü Aklımı çeliyor bulandırıyor *** Kadere bak, bilmem neden beni buldu Alıştırdı kendine, git gide ben oldu Sökemiyorum içimden kök saldı Yüreğime *** Zaman durdu Hayat durdu Aşk durdu *** Kandırıyor beni, kandırıyor Yalanlarına inandırıyor Duymuyor sözümü Kör ediyor gözümü Aklımı çeliyor bulandırıyor *** Kandırıyor beni, kandırıyor Yalanlarına inandırıyor Duymuyor sözümü Kör ediyor gözümü Aklımı çeliyor bulandırıyor *** Kandırıyor beni, kandırıyor Yalanlarına inandırıyor Duymuyor sözümü Kör ediyor gözümü Aklımı çeliyor bulandırıyor *** Kandırıyor beni, kandırıyor Yalanlarına inandırıyor Duymuyor sözümü Kör ediyor gözümü Aklımı çeliyor bulandırıyor