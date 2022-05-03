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7/24 Dinle
Mustafa Sandal
Bizim Çocuklar
Bizim Çocuklar
Duygu Durumuna Göre Pop Müzikler
139 Bölüm | 08:59:01
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01
Bizim Çocuklar
Mustafa Sandal
03:24
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02
Aya Benzer
Mustafa Sandal
03:45
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mustafa Sandal
Besteci:
Mustafa Sandal
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03
Aşka Yürek Gerek
Mustafa Sandal
05:46
Sözleriyle Dinle
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sibel Alaş
Besteci:
Phoebus Tassopoulus
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04
Suç Bende
Mustafa Sandal
03:15
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mustafa Sandal-Ferda Anıl Yarkın
Besteci:
Mustafa Sandal
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05
Gidenlerden
Mustafa Sandal
03:54
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mustafa Sandal
Besteci:
Mustafa Sandal
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06
Hepsi Aşktan
Mustafa Sandal
03:57
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07
Jest Oldu
Mustafa Sandal
04:11
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Hakkı Yalçın
Besteci:
Mustafa Sandal
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08
İsyankar
Mustafa Sandal
03:55
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Söz yazarı:
Mustafa Sandal
Besteci:
Mustafa Sandal
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09
Pazara Kadar
Mustafa Sandal
03:26
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yalçın Polat
Besteci:
Yalçın Polat
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