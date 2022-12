Mustafa Sandal

Çocuksun Sakın durma, arkanı dönüp de bakma sakın Yürü devam et, beni azat et Parlayan gözlerin korkutuyor Bu ne cesaret, beni azat et *** Eğer ben yolcuysam yolumu bilmem Sende kaybolmam gerek Ah dalıp gitsem çok uzaklara Seni de peşimden sürükleyemem *** Sen daha bir çocuksun Başını yastığa koyar koymaz uyursun E sen daha bir çocuksun Başını yastığa koyar koymaz uyursun *** Sakın durma, arkanı dönüp de bakma sakın Yürü devam et, beni azat et Parlayan gözlerin korkutuyor Bu ne cesaret, beni azat et *** Eğer ben yolcuysam yolumu bilmem Sende kaybolmam gerek Ah dalıp gitsem çok uzaklara Seni de peşimden sürükleyemem *** Sen daha bir çocuksun Başını yastığa koyar koymaz uyursun E sen daha bir çocuksun Başını yastığa koyar koymaz uyursun *** Sakın durma Yürü devam et Beni azat et (durma, durma, durma) *** Bu ne cesaret (of) Sakın durma, sakın durma Beni azat et (beni azat et)

Dokunsana Tövbeler etmiştim yer oynadı yerinden Karşıdan gelirken gülümsedi aniden Tatildeyim derken aklım gitti başımdan Her gün gecer oldum evlerinin önünden *** Tanışamadım, konuşamadım Ben onunla hiç yarışamadım Gece karanlık haydi çık gel artık Kapının ardından oh *** Dokunsana, haydi durma dokunsana Geliyorum her şeyimle kollarına Dokunsana, haydi durma dokunsana Çıkıyorum her şeyimle yollarına *** Dokunsana, haydi durma dokunsana Geliyorum her şeyimle kollarına Dokunsana, haydi durma dokunsana Çıkıyorum her şeyimle yollarına *** Tövbeler etmiştim yer oynadı yerinden Karşıdan gelirken gülümsedi aniden Tatildeyim derken aklım gitti başımdan Her gün gecer oldum evlerinin önünden *** Tanışamadım, konuşamadım Ben onunla hiç yarışamadım Gece karanlık haydi çık gel artık Kapının ardından oh *** Tanışamadım, konuşamadım Ben onunla hiç yarışamadım Gece karanlık haydi çık gel artık Kapının ardından oh *** Dokunsana, haydi durma dokunsana Geliyorum her şeyimle kollarına Dokunsana, haydi durma dokunsana Çıkıyorum her şeyimle yollarına *** Dokunsana, haydi durma dokunsana Geliyorum her şeyimle kollarına Dokunsana, haydi durma dokunsana Çıkıyorum her şeyimle yollarına

Sana İhtiyacım Var Karanlıklar çökmüş üstüme Odalardan bir güneş gönder bana Darılmazdım böyle kendime İnansaydın sen bana birazcık daha Sabret gülüm sabret derken vaktin mi doldu Hiç sevgim kalmadı dersen inanmam asla Koş gel bana haydi koş gel günler oldu Bunlar gelip geçer içim sızlıyor *** Dur aman gitme sevgilim sana ihtiyacım var Bu aralar çok dertliyim sana ihtiyacım var Dur aman gitme sevgilim sana ihtiyacım var Bu aralar kederliyim sana ihtiyacım var *** Karanlıklar çökmüş üstüme Odalardan bir güneş gönder bana Darılmazdım böyle kendime İnansaydın sen bana birazcık daha Sabret gülüm sabret derken vaktin mi doldu Hiç sevgim kalmadı dersen inanmam asla Koş gel bana haydi koş gel günler oldu Bunlar gelip geçer içim sızlıyor *** Dur aman gitme sevgilim sana ihtiyacım var Bu aralar çok dertliyim sana ihtiyacım var Dur aman gitme sevgilim sana ihtiyacım var Bu aralar kederliyim sana ihtiyacım var *** Sabret gülüm sabret derken vaktin mi doldu Hiç sevgim kalmadı dersen inanmam asla Koş gel bana haydi koş gel günler oldu Bunlar gelip geçer içim sızlıyor *** Dur aman gitme sevgilim sana ihtiyacım var Bu aralar çok dertliyim sana ihtiyacım var Dur aman gitme sevgilim sana ihtiyacım var Bu aralar kederliyim sana ihtiyacım var Dur aman gitme sevgilim sana ihtiyacım var Bu aralar çok dertliyim sana ihtiyacım var Dur aman gitme sevgilim sana ihtiyacım var Bu aralar kederliyim sana ihtiyacım var

Anlamazsın "Yolun açık olsun!" diyenler azalır Günler geçtikçe (Günler geçtikçe) Sınır tanımam, özümü ararım Her gün gizlice (Her gün gizlice) *** Hiç kandırdım mı sevgilim? Ağlattım mı ben seni? Gecenin bir yarısı uyandırdım mı bebeğim? Ağlattım mı ben seni? Kandırdım mı sevgilim? Gecenin bir yarısı uyandırdım mı bebeğim? *** Anlamazsın, anlamazsın Beni yarı yolda bırakırsın Anlamazsın, anlamazsın Sen benim hâlimden of *** Anlamazsın, anlamazsın Beni yarı yolda bırakırsın Anlamazsın, anlamazsın Sen benim hâlimden *** "Yolun açık olsun!" diyenler azalır Günler geçtikçe (Günler geçtikçe) Sınır tanımam, özümü ararım Her gün gizlice (Her gün gizlice) *** Hiç kandırdım mı sevgilim? Ağlattım mı ben seni? Gecenin bir yarısı uyandırdım mı bebeğim? Ağlattım mı ben seni? Kandırdım mı sevgilim? Gecenin bir yarısı uyandırdım mı bebeğim? *** Anlamazsın, anlamazsın Beni yarı yolda bırakırsın Anlamazsın, anlamazsın Sen benim hâlimden of *** Anlamazsın, anlamazsın Beni yarı yolda bırakırsın Anlamazsın, anlamazsın Sen benim hâlimden *** Anlamazsın, anlamazsın Beni yarı yolda bırakırsın Anlamazsın, anlamazsın Sen benim hâlimden of *** Anlamazsın, anlamazsın Beni yarı yolda bırakırsın Anlamazsın, anlamazsın Sen benim hâlimden

Beni Ağlatma Akıp giden sel gibi Esip geçen yel gibi *** Neden yoksun yanımda Bir sen yoksun Arar gözler hep seni *** Neden yoksun yanımda Bir sen yoksun Sorar gönlüm hep seni *** Bir gün gelip de karşıma çıkınca Başkası varsa dilinin ucunda Anlatma Beni ağlatma *** Bir gün gelip de karşıma çıkınca Başkası varsa dilinin ucunda Anlatma Beni ağlatma *** Akıp giden sel gibi Esip geçen yel gibi Neden yoksun yanımda Bir sen yoksun Arar gözler hep seni *** Neden yoksun yanımda Bir sen yoksun Sorar gönlüm hep seni *** Bir gün gelip de karşıma çıkınca Başkası varsa dilinin ucunda Anlatma Beni ağlatma *** Bir gün gelip de karşıma çıkınca Başkası varsa dilinin ucunda Anlatma Beni ağlatma *** Bir gün gelip de karşıma çıkınca Başkası varsa dilinin ucunda Anlatma Beni ağlatma *** Bir gün gelip de karşıma çıkınca Başkası varsa dilinin ucunda Anlatma Beni ağlatma

Bu Kız Beni Görmeli Çeyizi düzmüş Kimi bekler Köşede durmuş Dönmek ister *** Güzelim baksana Adımı sorsana Allahı'n aşkına Şu ateşi yaksana *** Canı sıkılmış Dolaşmak ister Aklı başında Yol almak ister *** Güzelim baksana Adımı sorsana Allah'ın aşkına Şu ateşi yaksana *** Bu kız beni beni görmeli Bana kazak örmeli Yalnız beni sevmeli artık Bu kız beni görmeli Bana kazak örmeli Muradına ermeli artık *** Çeyizi düzmüş Kimi bekler Köşede durmuş Dönmek ister *** Güzelim baksana Adımı sorsana Allah'ın aşkına Şu ateşi yaksana *** Balkona çıkmış Kimi gözler Bir kuşa dalmış Uçmak ister *** Güzelim baksana Adımı sorsana Allah'ın aşkına Şu ateşi yaksana *** Bu kız beni beni görmeli Bana kazak örmeli Yalnız beni sevmeli artık Bu kız beni görmeli Bana kazak örmeli Muradına ermeli artık *** Bu kız beni görmeli Bana kazak örmeli Yalnız beni sevmeli artık Bu kız beni görmeli Bana kazak örmeli Muradına ermeli artık *** Bu kız beni görmeli (görmeli, görmeli) Bu kız beni görmeli (görmeli, görmeli) *** Bu kız beni görmeli Bana kazak örmeli Yalnız beni sevmeli artık Bu kız beni görmeli Bana kazak örmeli Muradına ermeli artık

Neredesin Bakıp da güldüğüm o anların Tutamaz yerini hiç kimse Yerini hiç kimse bilmez *** Usulca geçtiğim o yolların Bilemez yerini hiç kimse Yerini bilen de dönmez *** Yokluğunda çok kitap okudum, aradım Neredesin nerede? Ara sıra resmine dokunup ağladım Neredesin nerede? Yokluğunda çok kitap okudum, aradım Neredesin nerede? *** Ara sıra resmine dokunup ağladım Neredesin nerede? *** Bakıp da güldüğüm o anların Tutamaz yerini hiç kimse Yerini hiç kimse bilmez *** Usulca geçtiğim o yolların Bilemez yerini hiç kimse Yerini bilen de dönmez *** Yokluğunda çok kitap okudum, aradım Neredesin nerede? Ara sıra resmine dokunup ağladım Neredesin nerede? *** Yokluğunda çok kitap okudum, aradım Neredesin nerede? Ara sıra resmine dokunup ağladım Neredesin nerede? *** Yokluğunda çok kitap okudum, aradım Neredesin nerede? Ara sıra resmine dokunup ağladım Neredesin nerede? *** Yokluğunda çok kitap okudum, aradım Neredesin nerede? Ara sıra resmine dokunup ağladım

O Hep Bana Yaşanan bir tek anılar olsa Bir kez olsun kırılmasak biz bize Masal gibi umutların Rüzgarlar esmiş üstünde Neler olmuş bak sevgiyle Neler olmuş bak her yerde *** O hep bana anlatır Arada bir çıtlatır O hep bana anlatır Arada bir çıtlatır O hep bana anlatır Arada bir çıtlatır O hep bana anlatır Arada bir çıtlatır *** Yıkılan bir tek anılar olsa Bir kez olsun darılmasak biz bize Masal gibi umutların Rüzgarlar esmiș üstünde Neler olmuş bak sevgiyle Neler olmuş bak her yerde *** O hep bana anlatır Arada bir çıtlatır O hep bana anlatır Arada bir çıtlatır O hep bana anlatır Arada bir çıtlatır O hep bana anlatır Arada bir çıtlatır *** O hep bana anlatır Arada bir çıtlatır O hep bana anlatır Arada bir çıtlatır O hep bana anlatır Arada bir çıtlatır *** O hep bana anlatır Arada bir çıtlatır O hep bana anlatır Arada bir çıtlatır O hep bana anlatır Arada bir çıtlatır O hep bana anlatır