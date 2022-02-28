Mustafa Sandal

Damar Şarkı Sözleri
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Kader duyarsa, ya beni mahveder
Ya dönüp kahreder, ortası yok bunun
Kader yazarsa, aşk’a isyan eder
Kalemde yok sorun, sayfası boş bunun
***
Hani yeri yoktu, anılar içinde isyan
Buldum bu kadar acının içinde
Yeri yoktu, anılar içinde isyan
Buldum bu kadar acının içinde
***
Atar gider bi’ gün, kalbine varmadan
Üstüne bastın damar, damar
Kopar gider bi’ gün, kalbe dokunmadan
Üstüne bastın damar, damar
Çekip gider bi’ gün, ardına bakmadan
Üstüne bastın damar, damar
***
Kader duyarsa, ya beni mahveder
Ya dönüp kahreder, ortası yok bunun
Tutar yazarsa, aşk’a isyan eder
Kalemde yok sorun, sayfası boş bunun
***
Hani yeri yoktu, anılar içinde isyan
Buldum bu kadar acının içinde
Yeri yoktu, anılar içinde isyan
Buldum bu kadar acının içinde
***
Atar gider bi’ gün, kalbine varmadan
Üstüne bastın damar, damar
Kopar gider bi’ gün, kalbe dokunmadan
Üstüne bastın damar, damar
Çekip gider bi’ gün, ardına bakmadan
Üstüne bastın damar, damar
***
Tam kalbine varacakken yok olduysa, yok olduysa
Bu kalemin kaderini nereye koyduysa, koyduysa
***
Atar gider bi’ gün, kalbine varmadan
Kopar gider bi’ gün, kalbe dokunmadan