Mustafa Sandal

Kader duyarsa, ya beni mahveder Ya dönüp kahreder, ortası yok bunun Kader yazarsa, aşk’a isyan eder Kalemde yok sorun, sayfası boş bunun *** Hani yeri yoktu, anılar içinde isyan Buldum bu kadar acının içinde Yeri yoktu, anılar içinde isyan Buldum bu kadar acının içinde *** Atar gider bi’ gün, kalbine varmadan Üstüne bastın damar, damar Kopar gider bi’ gün, kalbe dokunmadan Üstüne bastın damar, damar Çekip gider bi’ gün, ardına bakmadan Üstüne bastın damar, damar *** Kader duyarsa, ya beni mahveder Ya dönüp kahreder, ortası yok bunun Tutar yazarsa, aşk’a isyan eder Kalemde yok sorun, sayfası boş bunun *** Hani yeri yoktu, anılar içinde isyan Buldum bu kadar acının içinde Yeri yoktu, anılar içinde isyan Buldum bu kadar acının içinde *** Atar gider bi’ gün, kalbine varmadan Üstüne bastın damar, damar Kopar gider bi’ gün, kalbe dokunmadan Üstüne bastın damar, damar Çekip gider bi’ gün, ardına bakmadan Üstüne bastın damar, damar *** Tam kalbine varacakken yok olduysa, yok olduysa Bu kalemin kaderini nereye koyduysa, koyduysa *** Atar gider bi’ gün, kalbine varmadan Kopar gider bi’ gün, kalbe dokunmadan