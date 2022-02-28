Mustafa Sandal

-
Bir nefes aldım, hatıranı içtim
Ardından kimlere kandım
Bıraktım seni yalnız başına
***
Bir nefes aldım hatıranı içtim
Ardından kimlere kaldım
Bıraktın beni sen
***
Denize doğru gel gel
Rüzgar esince yel yel
Denize doğru gel gel
Rüzgar esince yel yel
***
Çabuk ol da gidelim
Dökülen yaprakları dikelim
Kış olur ben üşürüm
Durmam buralarda
***
Çabuk ol da gidelim
Sökülen yaprakları dikelim
Kış olur ben üşürüm
Kalmam buralarda
***
Bir nefes aldım, hatıranı içtim
Ardından kimlere kandım
Bıraktım seni yalnız başına
***
Bir nefes aldım hatıranı içtim
Ardından kimlere kaldım
Bıraktın beni sen
***
Denize doğru gel gel
Rüzgar esince yel yel
Denize doğru gel gel
Rüzgar esince yel yel
***
Çabuk ol da gidelim
Dökülen yaprakları dikelim
Kış olur ben üşürüm
Durmam buralarda
***
Çabuk ol da gidelim
Dökülen yaprakları dikelim
Kış olur ben üşürüm
Durmam buralarda
***
Çabuk ol da gidelim
Sökülen yaprakları dikelim
Kış olur ben üşürüm
Kalmam buralarda
-
Gönül ister aradığını
Hep mi bekler, hep mi bulamaz?
Gönül ister tanıdığını
Hiç mi bilmez, hiç mi soramaz?
***
Beni alsa nafile nafile
Yerime bir şey koyamaz
Yalvarsam da kal diye, kal diye
O yerinde hiç duramaz
***
Onun arabası var, güzel mi, güzel?
şoförü de var, özel mi, özel?
Bastı mı gaza, gider mi, gider?
Maalesef ruhu yok
Onun için hiç mi, hiç şansı yok
***
Onun arabası var, güzel mi, güzel?
Şoförü de var, özel mi, özel?
Bastı mı gaza, gider mi, gider?
Maalesef ruhu yok
Onun için hiç mi, hiç şansı yok
***
Gönül ister aradığını
Hep mi bekler, hep mi bulamaz?
Gönül ister tanıdığını
Hiç mi bilmez, hiç mi soramaz
***
Beni alsa nafile nafile
Yerime bir şey koyamaz
Yalvarsam da kal diye, kal diye
O yerinde hiç duramaz
***
Onun arabası var, güzel mi, güzel?
Şoförü de var, özel mi, özel?
Bastı mı gaza, gider mi, gider?
Maalesef ruhu yok
Onun için hiç mi, hiç şansı yok
***
Onun arabası var, güzel mi, güzel?
Şoförü de var, özel mi, özel?
Bastı mı gaza, gider mi, gider?
Maalesef ruhu yok
Onun için hiç mi, hiç şansı yok
***
Güzel mi, güzel mi?
Özel mi, özel?
Gider mi, gider mi?
Onun için hiç mi, hiç şansı yok
***
Onun arabası var, güzel mi, güzel?
Şoförü de var, özel mi, özel?
Bastı mı gaza, gider mi, gider?
Maalesef ruhu yok
Onun için hiç mi, hiç şansı yok
***
Onun arabası var
Bastı mı gaza
Şoförü de var
Maalesef ruhu yok
Onun için hiç mi, hiç şansı yok
-
Unuturum anla biraz
Gel bir anda
Alışırım derdime ben
En sonunda
***
Ağlayan gözlerin
Tuzu yok dilimde
Kanayan şu yaramın
Adı yok bilimde
***
Unuturum anla biraz
Gel bir anda
Alışırım derdime ben
En sonunda
***
Ağlayan gözlerin
Tuzu yok dilimde
Kanayan şu yaramın
Adı yok bilimde
***
Ağlayan gözlerin
Tuzu yok dilimde
Kanayan şu yaramın
Adı yok bilimde
***
Unuturum anla biraz
-
Anlamak için değer sabretmeye
Anlatan da sabrediyor çoktan beri
Kenetlenip bir olsa da tüm bulutlar
Gökyüzü her zaman mavi
***
Bilmem kimin aklı
Neden haklı, çok farklı
Sözler hep aynı gözler aynı
Gölgede aynı
***
Gidenler kalanlar, hep birlikte
Olanlar bitenler, gölgede aynı
Sevenler soranlar, hep birlikte
Gidenler kalanlar
***
Anlamak için değer sabretmeye
Anlatanda sabrediyor çoktan beri
Kenetlenip bir olsa da tüm bulutlar
Söyle sen çözebildin mi?
***
Bilmem kimin aklı
Neden haklı çok farklı
Sözler hep aynı gözler aynı
Gölgede aynı
***
Gidenler kalanlar, hep birlikte
Olanlar bitenler gölgede aynı
Sevenler soranlar hep birlikte
Gidenler kalanlar
***
Ben bilmem kimin aklı
Neden neden böyle farklı
Şu sözler hep aynı gözler aynı
Gölgede aynı
***
Gidenler kalanlar, hep birlikte
Olanlar bitenler gölgede aynı
Sevenler soranlar hep birlikte
Gidenler kalanlar
***
Gidenler kalanlar, hep birlikte
Olanlar bitenler gölgede gölgede
Sevenler soranlar hep birlikte
Gidenler kalanlar
***
Gidenler (gidenler) kalanlar (kalanlar), hep birlikte
Olanlar bitenler gölgede aynı
Sevenler soranlar hep birlikte
Gidenler kalanlar (gölgede aynı)
-
Bak şu halime bak da gör
Al o kadarını al, bir de benle böl
Sözüm bir tek sana, selam gönder bana
Sözüm bir tek sana, selam gönder bana
***
Bak şu halime bak da gör
Al o kadarını al, bir de benle böl
Sözüm bir tek sana, selam gönder bana
Sözüm bir tek sana, selam gönder bana
***
Oldu bir kez oldu, bir gül soldu
Değişmez aa
Oldu bir kez oldu, bir gül soldu
Sevişmez aa
***
Gidenlerden, bir tek seni bana ekledim
Seni deli gibi bekledim, gidenlerden
Gidenlerden, bir tek seni bana ekledim
Seni deli gibi özledim, gidenlerden
***
Bak şu halime bak da gör
Al o kadarını al, bir de benle böl
Sözüm bir tek sana, selam gönder bana
Sözüm bir tek sana, selam gönder bana
***
Bak şu halime bak da gör
Al o kadarını al, bir de benle böl
Sözüm bir tek sana, selam gönder bana
Sözüm bir tek sana, selam gönder bana
***
Oldu bir kez oldu, bir gül soldu
Değişmez aa
Oldu bir kez oldu, bir gül soldu
Sevişmez aa
***
Gidenlerden, bir tek seni bana ekledim
Seni deli gibi bekledim, gidenlerden
Gidenlerden, bir tek seni bana ekledim
Seni deli gibi özledim, gidenlerden
-
Ah sen ne güzel, ne güzel gülüyorsun
Kız sen ne güzel, ne güzel bakıyorsun
Karşında duramaz, inan hiç kimse
Bakışlarında sen, herkesi görüyorsun
***
O tatlı dilin güler yüzün
İnan ki yürek hoplatıyor
Farkında değil misin?
Herkes peşinden koşuyor
***
O tatlı dilin güler yüzün
İnan ki yürek hoplatıyor
Farkında değil misin?
Herkes peşinden koşuyor
***
Kız seni alan yaşadı
Dertlerini de boşadı
Mest oldu
Vallahi jest oldu, ooh
***
Kız seni alan yaşadı
Dertlerini de boşadı
Mest oldu
Vallahi jest oldu, ooh
***
Ah sen ne güzel, ne güzel gülüyorsun
Kız sen ne güzel, ne güzel bakıyorsun
Karşında duramaz, inan hiç kimse
Bakışlarında sen, herkesi görüyorsun
***
O tatlı dilin güler yüzün
İnan ki yürek hoplatıyor
Farkında değil misin?
Herkes peşinden koşuyor
***
O tatlı dilin güler yüzün
İnan ki yürek hoplatıyor
Farkında değil misin?
Herkes peşinden koşuyor
***
Kız seni alan yaşadı
Dertlerini de boşadı
Mest oldu
Vallahi jest oldu, ooh
***
Kız seni alan yaşadı
Dertlerini de boşadı
Mest oldu
Vallahi jest oldu, ooh
***
O tatlı dilin güler yüzün
İnan ki yürek hoplatıyor
Farkında değil misin?
Herkes peşinden koşuyor
***
O tatlı dilin güler yüzün
İnan ki yürek hoplatıyor
Farkında değil misin?
Herkes peşinden koşuyor
***
Kız seni alan yaşadı
Dertlerini de boşadı
Mest oldu
Vallahi jest oldu, ooh
***
Kız seni alan yaşadı
Dertlerini de boşadı
Mest oldu
Vallahi jest oldu, ooh
***
Kız seni alan yaşadı
Dertlerini de boşadı
Mest oldu
Vallahi jest oldu, ooh
***
Kız seni alan yaşadı
Dertlerini de boşadı
Mest oldu
Vallahi jest oldu, ooh
-
Söz söz verdim ben, bir daha asla
Sevmem diye yemin ettim ben
Çoktan beri tuhaf duygularda
Sordum aşkı ve
***
Korkuyorsam, bir nedeni var elbet
Ateş yaktığı yerde dert
Sen bunları duymadın farz et
Bendeki izleri takip et
***
Benim aşka inancım kalmadı hiç
Sorma, sorma
Beni ellere verdin utanmadan hiç
Bozma, bozma keyfini
***
Söz verdim ben, bir daha asla
Sevmem diye yemin ettim ben
Çoktan beri tuhaf duygularda
Sordum aşkı ve
***
Korkuyorsam, bir nedeni var elbet
Ateş yaktığı yerde dert
Sen bunları duymadın farz et
Bendeki izleri takip et
***
Benim aşka inancım kalmadı hiç
Sorma, sorma
Beni ellere verdin utanmadan hiç
Bozma, bozma keyfini
***
Korkuyorsam, bir nedeni var elbet
Ateş yaktığı yerde dert
Sen bunları duymadın farz et
Bıraktım izleri takip et
***
Benim aşka inancım kalmadı hiç
Sorma, sorma
Beni ellere verdin utanmadan hiç
Bozma, bozma
***
Benim aşka inancım kalmadı hiç
Sorma, sorma
Beni ellere verdin utanmadan hiç
Bozma, bozma keyfini
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