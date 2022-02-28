Dön Dünya Şarkı Sözleri
Mustafa Sandal Dön Dünya şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mustafa Sandal Dön Dünya şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dön Dünya sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bu hayatta kainatta
Her şey boş çok abartma
Yaralı çıkmayan var mi aşktan?
Kapalı yüreğimiz tadilatta
***
Seversin olmaz
Harcarsın ömrünü geleceğini
Uğruna ne savaşlar verirsin?
Katmazsın hesaba gideceğini
***
Dön dünya dön dünya
Yalansın kocaman bir rüya
Nasıl da kandırıp oyalıyorsun?
Sorsan herkes mutlu güya
Dön dünya dön dünya
Yalansın kocaman bir rüya
Nasıl da kandırıp oyalıyorsun?
Sorsan herkes mutlu güya (güya güya)
***
Bu hayatta kainatta
Her şey boş çok abartma
Yaralı çıkmayan, var mı aşktan?
Kapalı yüreğimiz tadilatta
***
Seversin olmaz (olmaz)
Harcarsın ömrünü geleceğini
Uğruna ne savaşlar verirsin?
Katmazsın hesaba gideceğini
***
Dön dünya dön dünya
Yalansın, kocaman bir rüya
Nasıl da kandırıp oyalıyorsun?
Sorsan herkes mutlu güya
***
Dön dünya dön dünya
Yalansın, kocaman bir rüya
Nasıl da kandırıp oyalıyorsun?
Sorsan herkes mutlu güya
(Dön dünya dön dünya)
(Yalansın kocaman bir rüya)
***
Dön dünya dön dünya
Durma sen dön sen dünya
Nasıl da kandırıp oyalıyorsun?
Sorsan herkes mutlu güya
-
Yarım kaldı aklımın köşeleri
Yokluğun ne büyük yara bende
İçime ektiğin, o tatlı zehri
Al götür kalmasın tenimde
***
Demek biz uzağız
Ne sen, ne de ben var
Azalırsa sevgimiz
İkiden biri çıkar
Yaşananlar yalansa
Söyle kime zarar
Sen düşte bir bildiğim var (bir bildiğim var)
***
Hadi gidelim buralardan
Kaderini bavuluna sakla
Kalbine fazla gelenleri
Hayalini bence sakla
***
Yana yana sarılıp uzansak
Tatlı hayallere dalsak
Sen bana ben sana tutsak
Bunların hepsi aşktan
***
Hadi gidelim buralardan
Kaderini bavuluna sakla
Kalbine fazla gelenleri
Hayalini bence sakla
***
Yana yana sarılıp uzansak
Tatlı hayallere dalsak
Sen bana ben sana tutsak
Bunların hepsi aşktan
***
Demek biz uzağız
Ne sen, ne de ben var
Azalırsa sevgimiz
İkiden biri çıkar
Yaşananlar yalansa
Söyle kime zarar
Sen düşte bi bildiğim var (bi bildiğim var)
***
Hadi gidelim buralardan
Kaderini bavuluna sakla
Kalbine fazla gelenleri
Hayalini bence sakla
***
Yana yana sarılıp uzansak
Tatlı hayallere dalsak
Sen bana ben sana tutsak
Bunların hepsi aşktan
***
Hadi gidelim buralardan
Kaderini bavuluna sakla
Kalbine fazla gelenleri
Hayalini bence sakla
***
Yana yana sarılıp uzansak
Tatlı hayallere dalsak
Sen bana ben sana tutsak
Bunların hepsi aşktan
***
Aşktan
Aşktan
Aşktan
***
Hadi gidelim buralardan
Kaderini bavuluna sakla
Kalbine fazla gelenleri
Hayalini bence sakla
***
Yana yana sarılıp uzansak
Tatlı hayallere dalsak
Sen bana ben sana tutsak
Bunların hepsi aşktan