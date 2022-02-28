Mustafa Sandal

Bu hayatta kainatta Her şey boş çok abartma Yaralı çıkmayan var mi aşktan? Kapalı yüreğimiz tadilatta *** Seversin olmaz Harcarsın ömrünü geleceğini Uğruna ne savaşlar verirsin? Katmazsın hesaba gideceğini *** Dön dünya dön dünya Yalansın kocaman bir rüya Nasıl da kandırıp oyalıyorsun? Sorsan herkes mutlu güya Dön dünya dön dünya Yalansın kocaman bir rüya Nasıl da kandırıp oyalıyorsun? Sorsan herkes mutlu güya (güya güya) *** Bu hayatta kainatta Her şey boş çok abartma Yaralı çıkmayan, var mı aşktan? Kapalı yüreğimiz tadilatta *** Seversin olmaz (olmaz) Harcarsın ömrünü geleceğini Uğruna ne savaşlar verirsin? Katmazsın hesaba gideceğini *** Dön dünya dön dünya Yalansın, kocaman bir rüya Nasıl da kandırıp oyalıyorsun? Sorsan herkes mutlu güya *** Dön dünya dön dünya Yalansın, kocaman bir rüya Nasıl da kandırıp oyalıyorsun? Sorsan herkes mutlu güya (Dön dünya dön dünya) (Yalansın kocaman bir rüya) *** Dön dünya dön dünya Durma sen dön sen dünya Nasıl da kandırıp oyalıyorsun? Sorsan herkes mutlu güya

Yarım kaldı aklımın köşeleri Yokluğun ne büyük yara bende İçime ektiğin, o tatlı zehri Al götür kalmasın tenimde *** Demek biz uzağız Ne sen, ne de ben var Azalırsa sevgimiz İkiden biri çıkar Yaşananlar yalansa Söyle kime zarar Sen düşte bir bildiğim var (bir bildiğim var) *** Hadi gidelim buralardan Kaderini bavuluna sakla Kalbine fazla gelenleri Hayalini bence sakla *** Yana yana sarılıp uzansak Tatlı hayallere dalsak Sen bana ben sana tutsak Bunların hepsi aşktan *** Hadi gidelim buralardan Kaderini bavuluna sakla Kalbine fazla gelenleri Hayalini bence sakla *** Yana yana sarılıp uzansak Tatlı hayallere dalsak Sen bana ben sana tutsak Bunların hepsi aşktan *** Demek biz uzağız Ne sen, ne de ben var Azalırsa sevgimiz İkiden biri çıkar Yaşananlar yalansa Söyle kime zarar Sen düşte bi bildiğim var (bi bildiğim var) *** Hadi gidelim buralardan Kaderini bavuluna sakla Kalbine fazla gelenleri Hayalini bence sakla *** Yana yana sarılıp uzansak Tatlı hayallere dalsak Sen bana ben sana tutsak Bunların hepsi aşktan *** Hadi gidelim buralardan Kaderini bavuluna sakla Kalbine fazla gelenleri Hayalini bence sakla *** Yana yana sarılıp uzansak Tatlı hayallere dalsak Sen bana ben sana tutsak Bunların hepsi aşktan *** Aşktan Aşktan Aşktan *** Hadi gidelim buralardan Kaderini bavuluna sakla Kalbine fazla gelenleri Hayalini bence sakla *** Yana yana sarılıp uzansak Tatlı hayallere dalsak Sen bana ben sana tutsak Bunların hepsi aşktan