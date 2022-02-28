En Büyük Hikaye Şarkı Sözleri
Mustafa Sandal En Büyük Hikaye şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mustafa Sandal En Büyük Hikaye şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan En Büyük Hikaye sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mustafa Sandal
En Büyük Hikaye
Tüm Şarkıları
-
Beni herkesten daha fazla
O tanıyor çoktan beri
Biliyor bütün zaaflarımı
Teker teker kullanıyor
***
Ve aşk hain, zayıf düşme
Çok söylendim kendime
Aslında en büyük hikâye
İnsan yalancı kendine
***
Özledim o zalimin sesini soluğunu
Yansa da canım yansa
Bekledim hayalini ah geceler boyu
Kalsa da yarım kalsa
Bir gün elbet son bulur ya
Görünür kara sevda
***
Özledim o zalimin sesini soluğunu
Yansa da canım yansa
Bekledim hayalini ah geceler boyu
Kalsa da yarım kalsa
Bir gün elbet son bulur ya
Çözülür kara sevda
***
Yavaş yavaş geldi pişmanlık
Öyle soğuk ki yalnızlık
Solgun resimler misali
Zorlasam da parlamıyor
***
Ve aşk hain, sakın küsme
Çok söylendim kendime
Aslında en büyük hikâye
İnsan yalancı kendine
***
Özledim o zalimin sesini soluğunu
***
Bir gün elbet son bulur ya
Çözülür kara sevda
***
Özledim o zalimin sesini soluğunu
Yansa da canım yansa
Bekledim hayalini ah geceler boyu
Kalsa da yarım kalsa
Bir gün elbet son bulur ya
Çözülür kara sevda
***
Aslında en büyük hikâye