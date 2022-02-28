Mustafa Sandal

Beni herkesten daha fazla O tanıyor çoktan beri Biliyor bütün zaaflarımı Teker teker kullanıyor *** Ve aşk hain, zayıf düşme Çok söylendim kendime Aslında en büyük hikâye İnsan yalancı kendine *** Özledim o zalimin sesini soluğunu Yansa da canım yansa Bekledim hayalini ah geceler boyu Kalsa da yarım kalsa Bir gün elbet son bulur ya Görünür kara sevda *** Özledim o zalimin sesini soluğunu Yansa da canım yansa Bekledim hayalini ah geceler boyu Kalsa da yarım kalsa Bir gün elbet son bulur ya Çözülür kara sevda *** Yavaş yavaş geldi pişmanlık Öyle soğuk ki yalnızlık Solgun resimler misali Zorlasam da parlamıyor *** Ve aşk hain, sakın küsme Çok söylendim kendime Aslında en büyük hikâye İnsan yalancı kendine *** Özledim o zalimin sesini soluğunu *** Bir gün elbet son bulur ya Çözülür kara sevda *** Özledim o zalimin sesini soluğunu Yansa da canım yansa Bekledim hayalini ah geceler boyu Kalsa da yarım kalsa Bir gün elbet son bulur ya Çözülür kara sevda *** Aslında en büyük hikâye