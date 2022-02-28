Mustafa Sandal

Resmin hâlâ Asılı duruyor Söküp atamadım Kalbimin duvarından *** Şu gözlerim bazen Dalıp dalıp gidiyor Bir türlü dökemediği En son damlasıyla *** Mutlu oldun mu? Birini buldun mu? Dün gece Rahat uyudun mu? *** En kötü ihtimalle Sen beni bu hâlde bırakıp Gitmezsin diye Düşündüm *** Ah, perde perde yanıp Tutuşan bir dertle Boşluğuna sarıldım Biraz daha üşüdüm, of *** Resmin hâlâ Asılı duruyor Söküp atamadım Kalbimin duvarından *** Şu gözlerim bazen Dalıp dalıp gidiyor Bir türlü dökemediği En son damlasıyla *** Mutlu oldun mu? Birini buldun mu? Dün gece Rahat uyudun mu? *** En kötü ihtimalle Sen beni bu hâlde bırakıp Gitmezsin diye Düşündüm *** Ah, perde perde yanıp Tutuşan bir dertle Boşluğuna sarıldım Biraz daha üşüdüm *** En kötü ihtimalle Sen beni bu hâlde bırakıp Gitmezsin diye Düşündüm *** Ah, perde perde yanıp Tutuşan bir dertle Boşluğuna sarıldım Biraz daha üşüdüm, of

Aşka yürek gerek anlasana Her defa yanıyorum ama gitmeliyim Yaranı sarıp acını dindiremem Bak bana ben acının ta kendisiyim *** Kaç kere kırık hayallerin peşine düştüm ben Kaç kere bile bile yenik savaşa girdim ben *** Korkma çok sürmez Aşk bu öldürmez Kimseler duymaz Yine de ağla istersen çare olmaz *** Aşka yürek gerek anlasana Her defa yanıyorum ama gitmeliyim Yaranı sarıp acını dindiremem Bak bana ben acının ta kendisiyim *** Aşka yürek gerek anlasana Her defa yanıyorum ama gitmeliyim Yaranı sarıp acını dindiremem Bak bana ben acının ta kendisiyim *** Kaç kere kırık hayallerin peşine düştüm ben Kaç kere bile bile yenik savaşa girdim ben *** Korkma çok sürmez Aşk bu öldürmez Kimseler duymaz Yine de ağla istersen çare olmaz *** Aşka yürek gerek anlasana Her defa yanıyorum ama gitmeliyim Yaranı sarıp acını dindiremem Bak bana ben acının ta kendisiyim *** Aşka yürek gerek anlasana Her defa yanıyorum ama gitmeliyim Yaranı sarıp acını dindiremem Bak bana ben acının ta kendisiyim *** Aşka yürek gerek anlasana Her defa yanıyorum ama gitmeliyim Yaranı sarıp acını dindiremem Bak bana ben acının ta kendisiyim *** Aşka yürek gerek anlasana Her defa yanıyorum ama gitmeliyim Yaranı sarıp acını dindiremem Bak bana ben acının ta kendisiyim *** Aşka yürek gerek anlasana Her defa yanıyorum ama gitmeliyim Yaranı sarıp acını dindiremem Bak bana ben acının ta kendisiyim *** Aşk bu öldürmez Yine de ağla istersen çare olmaz *** Aşka yürek gerek anlasana Her defa yanıyorum ama gitmeliyim Yaranı sarıp acını dindiremem Bak bana ben acının ta kendisiyim *** Aşka yürek gerek anlasana Her defa yanıyorum ama gitmeliyim Yaranı sarıp acını dindiremem Bak bana ben acının ta kendisiyim *** Aşka yürek gerek anlasana Her defa yanıyorum ama gitmeliyim Yaranı sarıp acını dindiremem Bak bana ben acının ta kendisiyim