Mustafa Sandal

Oldu bi' kere, kalp uydu sana Ne dersen de, vazgeçmem artık Gel bana, gel bana *** İçimde bi' tutku, sürekli bi' kurgu Bakınca görüyorum senle hayatı Gel bana, gel bana *** Sanki kaderimi fırtınan da yazmışlar Rüzgarına dolayıp bırakmışlar Bak çıkamıyorum bu aşkın içinden Hele bi' sor bu gönül kimi dinler? *** Bırak da bi' aksın, çalarsa çalsın Tüm şarkılar bu aşktan utansın Gel bana, gel bana *** Bırak da bi' sarsın, yanarsa yansın Tüm alevler bu aşktan utansın Sen gel bana, gel bana *** Gel bana *** Önce bi' dur, rahatla Bundan sonra seni kimse üzemez Nefes al, bi' daha Bi' daha da kimse seni çözemez *** Orda bi' dur, rahatla Bundan sonra seni kimse üzemez Nefes al, bi' daha Bi' daha da kimse seni çözemez *** Sanki kaderimi fırtınan da yazmışlar Rüzgarına dolayıp savurmuşlar Bak çıkamıyorum bu aşkın içinden Hele bi' sor bu gönül kimi dinler? *** Bırak da bi' aksın, çalarsa çalsın Tüm şarkılar bu aşktan utansın Gel bana, gel bana *** Bırak da bi' sarsın, yanarsa yansın Tüm alevler bu aşktan utansın Sen gel bana, gel bana *** Gel bana *** Bırak da bi' sarsın, yanarsa yansın Tüm alevler bu aşktan utansın Sen gel bana, gel bana *** Tüm alevler utansın Bırak da yansın, bırak da yansın Şarkılar, bi' çalsın Bırak utansın, bırak utansın