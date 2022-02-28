Mustafa Sandal

Gel Bana Şarkı Sözleri
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Oldu bi' kere, kalp uydu sana
Ne dersen de, vazgeçmem artık
Gel bana, gel bana
***
İçimde bi' tutku, sürekli bi' kurgu
Bakınca görüyorum senle hayatı
Gel bana, gel bana
***
Sanki kaderimi fırtınan da yazmışlar
Rüzgarına dolayıp bırakmışlar
Bak çıkamıyorum bu aşkın içinden
Hele bi' sor bu gönül kimi dinler?
***
Bırak da bi' aksın, çalarsa çalsın
Tüm şarkılar bu aşktan utansın
Gel bana, gel bana
***
Bırak da bi' sarsın, yanarsa yansın
Tüm alevler bu aşktan utansın
Sen gel bana, gel bana
***
Gel bana
***
Önce bi' dur, rahatla
Bundan sonra seni kimse üzemez
Nefes al, bi' daha
Bi' daha da kimse seni çözemez
***
Orda bi' dur, rahatla
Bundan sonra seni kimse üzemez
Nefes al, bi' daha
Bi' daha da kimse seni çözemez
***
Sanki kaderimi fırtınan da yazmışlar
Rüzgarına dolayıp savurmuşlar
Bak çıkamıyorum bu aşkın içinden
Hele bi' sor bu gönül kimi dinler?
***
Bırak da bi' aksın, çalarsa çalsın
Tüm şarkılar bu aşktan utansın
Gel bana, gel bana
***
Bırak da bi' sarsın, yanarsa yansın
Tüm alevler bu aşktan utansın
Sen gel bana, gel bana
***
Gel bana
***
Bırak da bi' sarsın, yanarsa yansın
Tüm alevler bu aşktan utansın
Sen gel bana, gel bana
***
Tüm alevler utansın
Bırak da yansın, bırak da yansın
Şarkılar, bi' çalsın
Bırak utansın, bırak utansın