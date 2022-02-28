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7/24 Dinle Gölgede Aynı

Gölgede Aynı Şarkı Sözleri

Mustafa Sandal Gölgede Aynı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mustafa Sandal Gölgede Aynı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gölgede Aynı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mustafa Sandal

Mustafa Sandal

Gölgede Aynı

  • Gidenlerden

  • Araba

  • Bir Anda

  • Denize Doğru

  • Gölgede Aynı

  • Jest Oldu

  • Kalmadı

  • Bir Tanem

  • Karanlığa Veda

  • Oyalama

  • İki Tas Çorba

  • Daha Çok Vaktin Var

  • Bir Anda (Remix)

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