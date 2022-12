Mustafa Sandal

Söz söz verdim ben, bir daha asla Sevmem diye yemin ettim ben Çoktan beri tuhaf duygularda Sordum aşkı ve *** Korkuyorsam, bir nedeni var elbet Ateş yaktığı yerde dert Sen bunları duymadın farz et Bendeki izleri takip et *** Benim aşka inancım kalmadı hiç Sorma, sorma Beni ellere verdin utanmadan hiç Bozma, bozma keyfini *** Söz verdim ben, bir daha asla Sevmem diye yemin ettim ben Çoktan beri tuhaf duygularda Sordum aşkı ve *** Korkuyorsam, bir nedeni var elbet Ateş yaktığı yerde dert Sen bunları duymadın farz et Bendeki izleri takip et *** Benim aşka inancım kalmadı hiç Sorma, sorma Beni ellere verdin utanmadan hiç Bozma, bozma keyfini *** Korkuyorsam, bir nedeni var elbet Ateş yaktığı yerde dert Sen bunları duymadın farz et Bıraktım izleri takip et *** Benim aşka inancım kalmadı hiç Sorma, sorma Beni ellere verdin utanmadan hiç Bozma, bozma *** Benim aşka inancım kalmadı hiç Sorma, sorma Beni ellere verdin utanmadan hiç Bozma, bozma keyfini