Mustafa Sandal

Bana inan, bana inan Alevler söndü mü, yakarım gönlümü Senin için iste her an Hiç ardıma bakmadan harcarım ömrümü *** Her şeye rağmen Gelirim iste zaten Şu kalan aşkımla yenilmezsen Bütün dünyada bir tek sen *** Seni tek geçerim bu alemde Gönül hanemde ismin yazılı Seni tek geçerim bu alemde Gönül hanemde resmin kazılı *** Seni tek geçerim bu alemde Gönül hanemde ismin yazılı Seni tek geçerim bu alemde Gönül hanemde resmin kazılı *** Bana inan, bana inan Alevler söndü mü, yakarım gönlümü Senin için iste her an Hiç ardıma bakmadan harcarım ömrümü *** Her şeye rağmen Gelirim iste zaten Şu kalan aşkımla yenilmezsen Bütün dünyada bir tek sen *** Seni tek geçerim bu alemde Gönül hanemde ismin yazılı Seni tek geçerim bu alemde Gönül hanemde resmin kazılı *** Seni tek geçerim bu alemde Gönül hanemde ismin yazılı Seni tek geçerim bu alemde Gönül hanemde resmin kazılı *** Her şeye rağmen Gelirim iste zaten Şu kalan aşkımla yenilmezsen Bütün dünyada bir tek sen *** Seni tek geçerim bu alemde Gönül hanemde ismin yazılı Seni tek geçerim bu alemde Gönül hanemde resmin kazılı *** Seni tek geçerim bu alemde Gönül hanemde ismin yazılı Seni tek geçerim bu alemde Gönül hanemde resmin kazılı