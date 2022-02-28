Mustafa Sandal

Kimsenin hakkı hiç kimsede kalmaz Sana hakkımı helal etmiyorum Kırdın, incittin tertemiz kalbimi Asla düzelmez, asla düzelmez Asla düzelmez, asla düzelmez *** Hatırla beni şarkılarda Başın dönerse bu dünyada Sözüm geçmese de rüyada Uyutmayacağım seni bu gece *** Hatırla beni şarkılarda Kolay mı sandın aklınca? Sözüm geçmese de rüyada Uyutmayacağım seni bu gece *** Kimsenin hakkı hiç kimsede kalmaz Sana hakkımı helal etmiyorum Kırdın, incittin tertemiz kalbimi Asla düzelmez, asla düzelmez Asla düzelmez, asla düzelmez *** Hatırla beni şarkılarda Başın dönerse bu dünyada Sözüm geçmese de rüyada Uyutmayacağım seni bu gece *** Hatırla beni şarkılarda Kolay mı sandın aklınca? Sözüm geçmese de rüyada Uyutmayacağım seni bu gece *** Bu gece *** Anılar benimle yaşıyor Sanki birbirinden kopuyor Sevenler bana hesap soruyor Sanki *** Hatırla beni şarkılarda Başın dönerse bu dünyada Sözüm geçmese de rüyada Uyutmayacağım seni bu gece *** Hatırla beni şarkılarda Kolay mı sandın aklınca? Sözüm geçmese de rüyada Uyutmayacağım seni bu gece *** Hatırla beni şarkılarda Kolay mı sandın aklınca? Sözüm geçmese de rüyada Uyutmayacağım seni bu gece

Bana inan, bana inan Alevler söndü mü, yakarım gönlümü Senin için iste her an Hiç ardıma bakmadan harcarım ömrümü *** Her şeye rağmen Gelirim iste zaten Şu kalan aşkımla yenilmezsen Bütün dünyada bir tek sen *** Seni tek geçerim bu alemde Gönül hanemde ismin yazılı Seni tek geçerim bu alemde Gönül hanemde resmin kazılı *** Seni tek geçerim bu alemde Gönül hanemde ismin yazılı Seni tek geçerim bu alemde Gönül hanemde resmin kazılı *** Bana inan, bana inan Alevler söndü mü, yakarım gönlümü Senin için iste her an Hiç ardıma bakmadan harcarım ömrümü *** Her şeye rağmen Gelirim iste zaten Şu kalan aşkımla yenilmezsen Bütün dünyada bir tek sen *** Seni tek geçerim bu alemde Gönül hanemde ismin yazılı Seni tek geçerim bu alemde Gönül hanemde resmin kazılı *** Seni tek geçerim bu alemde Gönül hanemde ismin yazılı Seni tek geçerim bu alemde Gönül hanemde resmin kazılı *** Her şeye rağmen Gelirim iste zaten Şu kalan aşkımla yenilmezsen Bütün dünyada bir tek sen *** Seni tek geçerim bu alemde Gönül hanemde ismin yazılı Seni tek geçerim bu alemde Gönül hanemde resmin kazılı *** Seni tek geçerim bu alemde Gönül hanemde ismin yazılı Seni tek geçerim bu alemde Gönül hanemde resmin kazılı