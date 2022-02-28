Mustafa Sandal

Yarım kaldı aklımın köşeleri Yokluğun ne büyük yara bende İçime ektiğin, o tatlı zehri Al götür kalmasın tenimde *** Demek biz uzağız Ne sen, ne de ben var Azalırsa sevgimiz İkiden biri çıkar Yaşananlar yalansa Söyle kime zarar Sen düşte bir bildiğim var (bir bildiğim var) *** Hadi gidelim buralardan Kaderini bavuluna sakla Kalbine fazla gelenleri Hayalini bence sakla *** Yana yana sarılıp uzansak Tatlı hayallere dalsak Sen bana ben sana tutsak Bunların hepsi aşktan *** Hadi gidelim buralardan Kaderini bavuluna sakla Kalbine fazla gelenleri Hayalini bence sakla *** Yana yana sarılıp uzansak Tatlı hayallere dalsak Sen bana ben sana tutsak Bunların hepsi aşktan *** Demek biz uzağız Ne sen, ne de ben var Azalırsa sevgimiz İkiden biri çıkar Yaşananlar yalansa Söyle kime zarar Sen düşte bi bildiğim var (bi bildiğim var) *** Hadi gidelim buralardan Kaderini bavuluna sakla Kalbine fazla gelenleri Hayalini bence sakla *** Yana yana sarılıp uzansak Tatlı hayallere dalsak Sen bana ben sana tutsak Bunların hepsi aşktan *** Hadi gidelim buralardan Kaderini bavuluna sakla Kalbine fazla gelenleri Hayalini bence sakla *** Yana yana sarılıp uzansak Tatlı hayallere dalsak Sen bana ben sana tutsak Bunların hepsi aşktan *** Aşktan Aşktan Aşktan *** Hadi gidelim buralardan Kaderini bavuluna sakla Kalbine fazla gelenleri Hayalini bence sakla *** Yana yana sarılıp uzansak Tatlı hayallere dalsak Sen bana ben sana tutsak Bunların hepsi aşktan