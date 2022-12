Mustafa Sandal

Sende bir sürü değişiklik var Bakalım nereye kadar Korkma, her şeyin bir çaresi var Görüşmeyiz ölene kadar *** Sende bir sürü değişiklik var Bakalım nereye kadar Korkma, her şeyin bir çaresi var Görüşmeyiz ölene kadar *** Terk edilmek çok zormuş Vazgeçilmek çok zormuş İnsan aşktan resmen soğuyormuş *** İndir aşkımı daha, daha indir İndir terk edilmek bedava İndir aşkımı daha, daha indir İndir vazgeçilmek bedava *** Sende bir sürü değişiklik var Bakalım nereye kadar Korkma, her şeyin bir çaresi var Görüşmeyiz ölene kadar *** Sende bir sürü değişiklik var Bakalım nereye kadar Korkma, her şeyin bir çaresi var Görüşmeyiz ölene kadar *** Terk edilmek çok zormuş Vazgeçilmek çok zormuş İnsan aşktan resmen soğuyormuş *** İndir aşkımı daha, daha indir İndir terk edilmek bedava İndir aşkımı daha, daha indir İndir vazgeçilmek bedava *** Vazgeçilmek bedava *** İndir aşkımı daha, daha indir İndir terk edilmek bedava İndir aşkımı daha, daha indir İndir vazgeçilmek bedava

Anlamaz aşk acısından Gidene dert olmaz Dağ dağa küstü mü Hiç kimse nedenini sormaz *** Anlayamaz Yeni bir aşkı kabul edemez Bir kalbi iki kişi paylaşamaz Unutmadı daha yeni gideni *** Anlatamaz Yeni bir aşkı kabul edemez Bir kalbi iki kişi paylaşamaz Unutmadı onu terk edeni *** Gönlünü gün edeni sevmez sevda İster hep onu üzeni Her ona kucak açan olmaz fayda Bekler hep onu sileni *** Gönlünü gün edeni sevmez sevda İster hep onu üzeni Her ona kucak açan olmaz fayda Bekler hep onu sileni *** Anlamaz aşk acısından Gidene dert olmaz Dağ dağa küstü mü Hiç kimse nedenini sormaz *** Anlayamaz Yeni bir aşkı kabul edemez Bir kalbi iki kişi paylaşamaz Unutmadı daha yeni gideni *** Anlatamaz Yeni bir aşkı kabul edemez Bir kalbi iki kişi paylaşamaz Unutmadı onu terk edeni *** Gönlünü gün edeni sevmez sevda İster hep onu üzeni Her ona kucak açan olmaz fayda Bekler hep onu sileni *** Gönlünü gün edeni sevmez sevda İster hep onu üzeni Her ona kucak açan olmaz fayda Bekler hep onu sileni *** Gönlünü gün edeni sevmez sevda İster hep onu üzeni Her ona kucak açan olmaz fayda Bekler hep onu sileni