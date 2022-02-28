Devamı Var Şarkı Sözleri
Mustafa Sandal Devamı Var şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mustafa Sandal Devamı Var şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Devamı Var sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mustafa Sandal
Devamı Var
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Sende bir sürü değişiklik var
Bakalım nereye kadar
Korkma, her şeyin bir çaresi var
Görüşmeyiz ölene kadar
***
Sende bir sürü değişiklik var
Bakalım nereye kadar
Korkma, her şeyin bir çaresi var
Görüşmeyiz ölene kadar
***
Terk edilmek çok zormuş
Vazgeçilmek çok zormuş
İnsan aşktan resmen soğuyormuş
***
İndir aşkımı daha, daha indir
İndir terk edilmek bedava
İndir aşkımı daha, daha indir
İndir vazgeçilmek bedava
***
Sende bir sürü değişiklik var
Bakalım nereye kadar
Korkma, her şeyin bir çaresi var
Görüşmeyiz ölene kadar
***
Sende bir sürü değişiklik var
Bakalım nereye kadar
Korkma, her şeyin bir çaresi var
Görüşmeyiz ölene kadar
***
Terk edilmek çok zormuş
Vazgeçilmek çok zormuş
İnsan aşktan resmen soğuyormuş
***
İndir aşkımı daha, daha indir
İndir terk edilmek bedava
İndir aşkımı daha, daha indir
İndir vazgeçilmek bedava
***
Vazgeçilmek bedava
***
İndir aşkımı daha, daha indir
İndir terk edilmek bedava
İndir aşkımı daha, daha indir
İndir vazgeçilmek bedava
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Anlamaz aşk acısından
Gidene dert olmaz
Dağ dağa küstü mü
Hiç kimse nedenini sormaz
***
Anlayamaz
Yeni bir aşkı kabul edemez
Bir kalbi iki kişi paylaşamaz
Unutmadı daha yeni gideni
***
Anlatamaz
Yeni bir aşkı kabul edemez
Bir kalbi iki kişi paylaşamaz
Unutmadı onu terk edeni
***
Gönlünü gün edeni sevmez sevda
İster hep onu üzeni
Her ona kucak açan olmaz fayda
Bekler hep onu sileni
***
Gönlünü gün edeni sevmez sevda
İster hep onu üzeni
Her ona kucak açan olmaz fayda
Bekler hep onu sileni
***
Anlamaz aşk acısından
Gidene dert olmaz
Dağ dağa küstü mü
Hiç kimse nedenini sormaz
***
Anlayamaz
Yeni bir aşkı kabul edemez
Bir kalbi iki kişi paylaşamaz
Unutmadı daha yeni gideni
***
Anlatamaz
Yeni bir aşkı kabul edemez
Bir kalbi iki kişi paylaşamaz
Unutmadı onu terk edeni
***
Gönlünü gün edeni sevmez sevda
İster hep onu üzeni
Her ona kucak açan olmaz fayda
Bekler hep onu sileni
***
Gönlünü gün edeni sevmez sevda
İster hep onu üzeni
Her ona kucak açan olmaz fayda
Bekler hep onu sileni
***
Gönlünü gün edeni sevmez sevda
İster hep onu üzeni
Her ona kucak açan olmaz fayda
Bekler hep onu sileni
-
Ya sen öylece dur beni kahret
Ya da bakışına kurban olayım
Bir tebessümüne bu can emanet
Saklasın ruhumu bütün
***
İhtimaller
İhtimaller
Böyle yaşanmaz bu gözler
Açtım sana kalbimi
Bırakıyorum
***
İhtimaller
İhtimaller
Böyle yaşanmaz bu gözler
Saldım sana kendimi
Unutuyorum
***
Alacağım aklını hey melek yüzlüm
Cennetteki tek günahkar ben olsam da
Kalacağım aşkına yetmese de ömrüm
Cennette ki tek günahkar ben olsam da
***
Ya sen öylece dur beni kahret
Ya da bakışına kurban olayım
Bir tebessümüne bu can emanet
Saklasın ruhumu bütün
***
İhtimaller
İhtimaller
Böyle yaşanmaz bu gözler
Açtım sana kalbimi
Bırakıyorum
***
İhtimaller
İhtimaller
Böyle yaşanmaz bu gözler
Saldım sana kendimi
Unutuyorum
***
Alacağım aklını hey melek yüzlüm
Cennetteki tek günahkar ben olsam da
Kalacağım aşkına yetmese de ömrüm
Cennetteki tek günahkar ben olsam da
***
Alacağım aklını hey melek yüzlüm
Cennetteki tek günahkar ben olsam da
Kalacağım aşkına yetmese de ömrüm
Cennette ki tek günahkar ben olsam da
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