Ben Olsaydım Şarkı Sözleri
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Mustafa Sandal
Ben Olsaydım
-
Kadere bak, bilmem neden beni buldu
Alıştırdı kendine, git gide ben oldu
Sökemiyorum içimden kök saldı
Yüreğime
***
Zaman durdu
Hayat durdu
Aşk durdu
***
Kandırıyor beni, kandırıyor
Yalanlarına inandırıyor
Duymuyor sözümü
Kör ediyor gözümü
Aklımı çeliyor bulandırıyor
***
Kandırıyor beni, kandırıyor
Yalanlarına inandırıyor
Duymuyor sözümü
Kör ediyor gözümü
Aklımı çeliyor bulandırıyor
***
Kadere bak, bilmem neden beni buldu
Alıştırdı kendine, git gide ben oldu
Sökemiyorum içimden kök saldı
Yüreğime
***
Zaman durdu
Hayat durdu
Aşk durdu
***
Kandırıyor beni, kandırıyor
Yalanlarına inandırıyor
Duymuyor sözümü
Kör ediyor gözümü
Aklımı çeliyor bulandırıyor
***
Kandırıyor beni, kandırıyor
Yalanlarına inandırıyor
Duymuyor sözümü
Kör ediyor gözümü
Aklımı çeliyor bulandırıyor
***
Kandırıyor beni, kandırıyor
Yalanlarına inandırıyor
Duymuyor sözümü
Kör ediyor gözümü
Aklımı çeliyor bulandırıyor
***
Kandırıyor beni, kandırıyor
Yalanlarına inandırıyor
Duymuyor sözümü
Kör ediyor gözümü
Aklımı çeliyor bulandırıyor
-
Seni yakalamak için ışık hızında bakıyorum
Gözlerini kaçırma
Karşında buradayım
***
Daha iyi tanımak için dudağını okuyorum
Sakın sözünü bitirme
Büyü bozulmasın
***
İkimizden biri yalan söylüyor
Hangimiz haklı önemli değil
Bu gece günahlar hesap sormuyor
İnkara mahkum değiliz
***
İkimizden biri farklı söylüyor
Hangimiz farklı önemli değil
Bu gece günahlar hesap sormuyor
İnkara mahkum değiliz
***
Kafesinin kapısını açıp girerdim
Hoş geldin aşkıma diye diye
Yılların acısını söküp atardık
Yanında ben olsaydım
***
Kafesinin kapısını kırıp girerdim
Kavuştum aşkıma diye diye
Yılların acısını söküp atardık
Yanında ben olsaydım
Ben olsaydım
***
Seni yakalamak için ışık hızında bakıyorum
Gözlerini kaçırma
Karşında buradayım
Daha iyi tanımak için dudağını okuyorum
Sakın sözünü bitirme
Büyü bozulmasın
***
İkimizden biri yalan söylüyor
Hangimiz haklı önemli değil
Bu gece günahlar hesap sormuyor
İnkara mahkum değiliz
***
İkimizden biri farklı söylüyor
Hangimiz farklı önemli değil
Bu gece günahlar hesap sormuyor
İnkara mahkum değiliz
***
Kafesinin kapısını açıp girerdim
Hoş geldin aşkıma diye diye
Yılların acısını söküp atardık
Yanında ben olsaydım
***
Kafesinin kapısını kırıp girerdim
Kavuştum aşkıma diye diye
Yılların acısını söküp atardık
Yanında ben olsaydım
Ben olsaydım
***
Kafesinin kapısını kırıp girerdim
Hoş geldin aşkıma diye diye
Yılların acısını söküp atardık
Yanında ben olsaydım
Ben olsaydım