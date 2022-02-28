Mustafa Sandal

Eyvah, çok geç uyanmış Erkenden bunalmış Kasılmış, geçmiyor candan Eyvah, asık bir suratla O gözler kurakta Hep baştan başlıyor aşka *** Sorma Kaybolmuş, sorma Kaybolmuş, yol bilmiyor Yordam zaten uzakta *** Yoksa İçinde yoksa Aşık olup rol bekliyor Sürekli rol çalmakta *** Kafası bu, yok değişmez, değiştirmem Ben uğraşmam Sebebim yok, böyle durmaz Evde kalmaz, uçsun gitsin *** Kafası bu, yok değişmez, değiştirmem Ben uğraşmam Sebebim yok, böyle durmaz Evde kalmaz, varsın gitsin *** Mütemadiyen kafası bu Mütemadiyen kafası bu Mütemadiyen kafası bu Mütemadiyen kafası bu Mütemadiyen kafası bu Mütemadiyen kafası bu *** Eyvah, çok geç uyanmış Erkenden bunalmış Kasılmış, geçmiyor candan Eyvah, asık bir suratla O gözler kurakta Hep baştan başlıyor aşka *** Sorma Kaybolmuş, sorma Kaybolmuş, yol bilmiyor Yordam zaten uzakta *** Yoksa İçinde yoksa Aşık olup rol bekliyor Sürekli rol çalmakta *** Kafası bu, yok değişmez, değiştirmem Ben uğraşmam Sebebim yok, böyle durmaz Evde kalmaz, uçsun gitsin *** Kafası bu, yok değişmez, değiştirmem Ben uğraşmam Sebebim yok, böyle durmaz Evde kalmaz, varsın gitsin *** Yoksa İçinde yoksa Aşık olup rol bekliyor Sürekli rol çalmakta *** Kafası bu, yok değişmez, değiştirmem Ben uğraşmam Sebebim yok, böyle durmaz Evde kalmaz, uçsun gitsin *** Kafası bu, yok değişmez, değiştirmem Ben uğraşmam Sebebim yok, böyle durmaz Evde kalmaz, varsın gitsin *** Kafası bu