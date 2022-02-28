Mustafa Sandal

Eyvah, çok geç uyanmış
Erkenden bunalmış
Kasılmış, geçmiyor candan
Eyvah, asık bir suratla
O gözler kurakta
Hep baştan başlıyor aşka
***
Sorma
Kaybolmuş, sorma
Kaybolmuş, yol bilmiyor
Yordam zaten uzakta
***
Yoksa
İçinde yoksa
Aşık olup rol bekliyor
Sürekli rol çalmakta
***
Kafası bu, yok değişmez, değiştirmem
Ben uğraşmam
Sebebim yok, böyle durmaz
Evde kalmaz, uçsun gitsin
***
Kafası bu, yok değişmez, değiştirmem
Ben uğraşmam
Sebebim yok, böyle durmaz
Evde kalmaz, varsın gitsin
***
Mütemadiyen kafası bu
Mütemadiyen kafası bu
Mütemadiyen kafası bu
Mütemadiyen kafası bu
Mütemadiyen kafası bu
Mütemadiyen kafası bu
***
Eyvah, çok geç uyanmış
Erkenden bunalmış
Kasılmış, geçmiyor candan
Eyvah, asık bir suratla
O gözler kurakta
Hep baştan başlıyor aşka
***
Sorma
Kaybolmuş, sorma
Kaybolmuş, yol bilmiyor
Yordam zaten uzakta
***
Yoksa
İçinde yoksa
Aşık olup rol bekliyor
Sürekli rol çalmakta
***
Kafası bu, yok değişmez, değiştirmem
Ben uğraşmam
Sebebim yok, böyle durmaz
Evde kalmaz, uçsun gitsin
***
Kafası bu, yok değişmez, değiştirmem
Ben uğraşmam
Sebebim yok, böyle durmaz
Evde kalmaz, varsın gitsin
***
Yoksa
İçinde yoksa
Aşık olup rol bekliyor
Sürekli rol çalmakta
***
Kafası bu, yok değişmez, değiştirmem
Ben uğraşmam
Sebebim yok, böyle durmaz
Evde kalmaz, uçsun gitsin
***
Kafası bu, yok değişmez, değiştirmem
Ben uğraşmam
Sebebim yok, böyle durmaz
Evde kalmaz, varsın gitsin
***
Kafası bu