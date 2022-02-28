Mustafa Sandal

Tek bi sözle tarif edersem Yıkılıyorsun yine bu akşam *** Tam da keyfim kaçtı diyorken Havamı buldum yine bu akşam *** Eğlen canım seni kimse tutamaz Bu taraftayım Alın yazım esirin olamaz *** Bu gece kopmam lazım Hedefi bulmam lazım Seni gördü gözlerim Bırakır mı hiç Ki değil tarzım *** Bu gece kopmam lazım Hedefi vurmam lazım Seni gördü gözlerim Bırakır mı hiç Ki değil tarzım *** Tek bir sözle tarif edersem Yıkılıyorsun yine bu akşam *** Tam da keyfim kaçtı diyorken Havamı buldum yine bu akşam *** Eğlen canım seni kimse tutamaz Bu taraftayım Alın yazım esirin olamaz *** Bu gece kopmam lazım Hedefi bulmam lazım Seni gördü gözlerim Bırakır mı hiç Ki değil tarzım *** Bu gece kopmam lazım Hedefi vurmam lazım Seni gördü gözlerim Bırakır mı hiç Ki değil tarzım

Aşkına kurban olayım, olayım Mahşere gel de, geleyim, geleyim Tek sözün yeter can feda sana Her şeyim senin, uğruna öleyim Canımı vereyim *** Tek söz yeter can feda sana Her şeyim senin, uğruna öleyim Canımı vereyim *** Pazara kadar değil, mezara kadar Gelirim senle Fizan'a kadar Ayrılmak yok en son gün bile Tarih bizi yazana kadar *** Pazara kadar değil, mezara kadar Gelirim senle Fizan'a kadar Ayrılmak yok en son gün bile Tarih bizi yazana kadar *** Sevmişim seni, vazgeçer miyim? Yerini kimse alamaz, alamaz Sen kalbimdesin, dilimde değil Bu ömrüm senin, yoluna sereyim Canımı vereyim *** Sen kalbimdesin, dilimde değil Bu ömrüm senin, yoluna sereyim Canımı vereyim *** Pazara kadar değil, mezara kadar Gelirim senle Fizan'a kadar Ayrılmak yok en son gün bile Tarih bizi yazana kadar *** Pazara kadar değil, mezara kadar Gelirim senle Fizan'a kadar Ayrılmak yok en son gün bile Tarih bizi yazana kadar *** Pazara kadar değil, mezara kadar Gelirim senle Fizan'a kadar Ayrılmak yok en son gün bile Tarih bizi yazana kadar *** Pazara kadar değil, mezara kadar Gelirim senle Fizan'a kadar Ayrılmak yok en son gün bile Tarih bitti yazana kadar