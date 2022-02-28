Mustafa Sandal

-
Öğrenemedin gitti sevmeyi, sevilmeyi adam gibi
Durduramadın gitti içindeki seni, senleri
Anlayamadın gitti ta içten, gerçekten sevmeyi
Susturamadım gitti içimdeki o hoyrat sesleri
***
Kurşun geçirmez yelekler giydin
Sonunda hep aklından vuruldun
Hadi her şeyi bir yana bırak
Kendi kalbinden kovuldun
***
Koştun koştun, bir de baktın
Kan ter içinde yerinde saydın
Hadi her şeyi bir yana bırak
Bizi kaybettin, gözün aydın
***
Kurşun geçirmez yelekler giydin
Sonunda hep aklından vuruldun
Hadi her şeyi bir yana bırak
Kendi kalbinden kovuldun
***
Koştun koştun, bir de baktın
Kan ter içinde yerinde saydın
Hadi her şeyi bir yana bırak
Bizi kaybettin, gözün aydın
***
Öğrenemedin gitti sevmeyi, sevilmeyi adam gibi
Durduramadın gitti içindeki seni, senleri
Anlayamadın gitti ta içten, gerçekten sevmeyi
Susturamadım gitti içimdeki o hoyrat sesleri
***
Kurşun geçirmez yelekler giydin
Sonunda hep aklından vuruldun
Hadi her şeyi bir yana bırak
Kendi kalbinden kovuldun
***
Koştun koştun, bir de baktın
Kan ter içinde yerinde saydın
Hadi her şeyi bir yana bırak
Bizi kaybettin, gözün aydın
***
Kurşun geçirmez yelekler giydin
Sonunda hep aklından vuruldun
Hadi her şeyi bir yana bırak
Kendi kalbinden kovuldun
***
Koştun koştun, bir de baktın
Kan ter içinde yerinde saydın
Hadi her şeyi bir yana bırak
Bizi kaybettin, gözün aydın
***
Bizi kaybettin, gözün aydın
-
Egoma ters düşüyorsun çek git buradan
Yeter üstüme gelme sabrım yok
Canıma tak ediyorsun çek git buradan
Seni başka biri kurtarsın
***
Kalbim sende kaç kez öldü
Geriden geldi kaç kez döndü
Tükenmedi hala hayaller peşimde
***
Çocuk mu gördün kandırdın
Garip mi gördün saldırdın
Cesaretin ne hoş
Ancak arkası bomboş
***
Çocuk mu gördün kandırdın
Garip mi gördün saldırdın
Cesaretin ne hoş
Ancak arkası bomboş
***
Egoma ters düşüyorsun çek git buradan
Yeter üstüme gelme sabrım yok
Canıma tak ediyorsun çek git buradan
Seni başka biri kurtarsın
***
Kalbim sende kaç kez öldü
Geriden geldi kaç kez döndü
Tükenmedi hala hayaller peşimde
***
Çocuk mu gördün kandırdın
Garip mi gördün saldırdın
Cesaretin ne hoş
Ancak arkası bomboş
***
Çocuk mu gördün kandırdın
Garip mi gördün saldırdın
Cesaretin ne hoş
Ancak arkası bomboş
***
Çocuk mu gördün kandırdın
Garip mi gördün saldırdın
Cesaretin ne hoş
Ancak arkası bomboş
Çocuk mu gördün kandırdın
-
Eyvah, çok geç uyanmış
Erkenden bunalmış
Kasılmış, geçmiyor candan
Eyvah, asık bir suratla
O gözler kurakta
Hep baştan başlıyor aşka
***
Sorma
Kaybolmuş, sorma
Kaybolmuş, yol bilmiyor
Yordam zaten uzakta
***
Yoksa
İçinde yoksa
Aşık olup rol bekliyor
Sürekli rol çalmakta
***
Kafası bu, yok değişmez, değiştirmem
Ben uğraşmam
Sebebim yok, böyle durmaz
Evde kalmaz, uçsun gitsin
***
Kafası bu, yok değişmez, değiştirmem
Ben uğraşmam
Sebebim yok, böyle durmaz
Evde kalmaz, varsın gitsin
***
Mütemadiyen kafası bu
Mütemadiyen kafası bu
Mütemadiyen kafası bu
Mütemadiyen kafası bu
Mütemadiyen kafası bu
Mütemadiyen kafası bu
***
Eyvah, çok geç uyanmış
Erkenden bunalmış
Kasılmış, geçmiyor candan
Eyvah, asık bir suratla
O gözler kurakta
Hep baştan başlıyor aşka
***
Sorma
Kaybolmuş, sorma
Kaybolmuş, yol bilmiyor
Yordam zaten uzakta
***
Yoksa
İçinde yoksa
Aşık olup rol bekliyor
Sürekli rol çalmakta
***
Kafası bu, yok değişmez, değiştirmem
Ben uğraşmam
Sebebim yok, böyle durmaz
Evde kalmaz, uçsun gitsin
***
Kafası bu, yok değişmez, değiştirmem
Ben uğraşmam
Sebebim yok, böyle durmaz
Evde kalmaz, varsın gitsin
***
Yoksa
İçinde yoksa
Aşık olup rol bekliyor
Sürekli rol çalmakta
***
Kafası bu, yok değişmez, değiştirmem
Ben uğraşmam
Sebebim yok, böyle durmaz
Evde kalmaz, uçsun gitsin
***
Kafası bu, yok değişmez, değiştirmem
Ben uğraşmam
Sebebim yok, böyle durmaz
Evde kalmaz, varsın gitsin
***
Kafası bu
-
Olur dönem dönem
Kimse bilmez esas ederini değerini
Doğal olarak vermez veremez önem
Anlayamaz kıymetini
***
Olur dönem dönem
Kimse bilmez esas ederini değerini
Doğal olarak vermez veremez önem
Anlayamaz kıymetini
***
Bak bu son yangın olsun gönlümde
Öyle bir söndür ve git ki
Yakamasın hiç kimse
**
Çekilir çekilir güzelim çekiliyor
Neler neler çekenler var oof
Ona buna söz verip tutmayıp pişman olup
Geri dönemeyenler var oof
***
Çekilir çekilir güzelim çekiliyor
Neler neler çekenler var oof
Ona buna söz verip tutmayıp pişman olup
Geri dönemeyenler var oof
***
Olur dönem dönem
Kimse bilmez esas ederini değerini
Doğal olarak vermez veremez önem
Anlayamaz kıymetini
***
Bak bu son yangın olsun gönlümde
Öyle bir söndür ve git ki
Yakamasın hiç kimse
***
Çekilir çekilir güzelim çekiliyor
Neler neler çekenler var oof
Ona buna söz verip tutmayıp pişman olup
Geri dönemeyenler var oof
***
Çekilir çekilir güzelim çekiliyor
Neler neler çekenler var oof
Ona buna söz verip tutmayıp pişman olup
Geri dönemeyenler var oof
-
Taşınmıyor gölgeler
Sırtında hayat boyu
Bak herkesin kalbine
Nasıl da kırık dolu
***
Hayaller beslenirken
Nesil nesil yalandan
Bu yüzden tükenmiyor
Kayıpların soyu
***
İnsansın ve insanım
Söylenecek tek söz bu mu
Camlaşmadan gönülde
Canlaşmaz gönül kumu
***
Yalanlardan kalanlara
Rüzgar olur ben dururum
Hasretin ve acında
Göç eder benden şu gururum
***
Kaç kalbi ayırdı bak
İflah olmaz bu uçurum
Kırılmış kanatları ver bana ben belki uçururum
Kırılmış kanatları ver bana ben (ben)
Belki uçururum
***
Taşınmıyor gölgeler
Sırtında hayat boyu
Bak herkesin kalbine
Nasıl da kırık dolu
***
Hayaller beslenirken
Nesil nesil yalandan
Bu yüzden tükenmiyor
Kayıpların soyu
***
İnsansın ve insanım
Söylenecek tek söz bu mu
Camlaşmadan gönülde
Canlaşmaz gönül kumu
***
Yalanlardan kalanlara
Rüzgar olur ben dururum
Hasretin ve acında
Göç eder benden şu gururum
***
Kaç kalbi ayırdı bak
İflah olmaz bu uçurum
Kırılmış kanatları ver bana ben belki uçururum
Kırılmış kanatları ver bana ben (ben)
Belki uçururum
-
Yalandık, dolandık
Kıymeti kaldı mı şimdi
Aramızda suçlu kimdi
Atardık, tutardık
En büyük aşktı bizimki
Artık gerçek olma vakti
***
Yazdıysa yazdı kader
İkimiz için de aynı keder
Uslan bak artık yeter
Olmaz ki bundan beter bundan beter
***
Senin o küçücük kalbine
O koskocaman yürek nasıl sığıyor
Alıp başını gidiyorsun ya
Bi' git bakalım nasıl canın yanıyor
***
Senin o küçücük kalbine
O koskocaman yürek nasıl sığıyor
Alıp başını gidiyorsun ya
Bi' git bakalım nasıl canın yanıyor
***
Yalandık, dolandık
Kıymeti kaldı mı şimdi
Aramızda suçlu kimdi
Atardık, tutardık
En büyük aşktı bizimki
Artık gerçek olma vakti
***
Yazdıysa yazdı kader
İkimiz için de aynı keder
Uslan bak artık yeter
Olmaz ki bundan beter bundan beter
***
Senin o küçücük kalbine
O koskocaman yürek nasıl sığıyor
Alıp başını gidiyorsun ya
Bi' git bakalım nasıl canın yanıyor
***
Senin o küçücük kalbine
O koskocaman yürek nasıl sığıyor
Alıp başını gidiyorsun ya
Bi' git bakalım nasıl canın yanıyor
***
Senin o küçücük kalbine
O koskocaman yürek nasıl sığıyor
Alıp başını gidiyorsun ya
Bi' git bakalım nasıl canın yanıyor
-
Aşk lazım, aşka dönmek lazım
İnan ki kurtuluş itirazda
Yeter artık tükendi bitti sabrım
Sonunda yutacak beni bu girdap
***
Aman aman
Nasıl günler, boşa geçen ziyan günler
Aman aman
Açık zindan, büyük yalan
Bak söz verdin
***
Organik aşk arıyorum bir türlü bulamadım
İçime dert oluyor az biraz
Kendime gelemiyorum başa dönemiyorum
İçime de doğuyor son bir aşk
***
Organik aşk arıyorum bir türlü bulamadım
İçime dert oluyor az biraz
Kendime gelemiyorum başa dönemiyorum
İçime de doğuyor son bir aşk
**
Aşk lazım, aşka düşmek lazım
İnan ki kurtuluş itirafta
Yeter artık çekip gitti sabrım
Sonunda vuracak bu vicdan
***
Aman aman
Nasıl günler, boşa geçen ziyan günler
Aman aman
Açık zindan, büyük yalan
Bak söz verdin
***
Organik aşk arıyorum bir türlü bulamadım
İçime dert oluyor az biraz
Kendime gelemiyorum başa dönemiyorum
İçime de doğuyor son bir aşk
***
Organik aşk arıyorum bir türlü bulamadım
İçime dert oluyor az biraz
Kendime gelemiyorum başa dönemiyorum
İçime de doğuyor son bir aşk
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