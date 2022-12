Mustafa Sandal

Öğrenemedin gitti sevmeyi, sevilmeyi adam gibi Durduramadın gitti içindeki seni, senleri Anlayamadın gitti ta içten, gerçekten sevmeyi Susturamadım gitti içimdeki o hoyrat sesleri *** Kurşun geçirmez yelekler giydin Sonunda hep aklından vuruldun Hadi her şeyi bir yana bırak Kendi kalbinden kovuldun *** Koştun koştun, bir de baktın Kan ter içinde yerinde saydın Hadi her şeyi bir yana bırak Bizi kaybettin, gözün aydın *** Kurşun geçirmez yelekler giydin Sonunda hep aklından vuruldun Hadi her şeyi bir yana bırak Kendi kalbinden kovuldun *** Koştun koştun, bir de baktın Kan ter içinde yerinde saydın Hadi her şeyi bir yana bırak Bizi kaybettin, gözün aydın *** Öğrenemedin gitti sevmeyi, sevilmeyi adam gibi Durduramadın gitti içindeki seni, senleri Anlayamadın gitti ta içten, gerçekten sevmeyi Susturamadım gitti içimdeki o hoyrat sesleri *** Kurşun geçirmez yelekler giydin Sonunda hep aklından vuruldun Hadi her şeyi bir yana bırak Kendi kalbinden kovuldun *** Koştun koştun, bir de baktın Kan ter içinde yerinde saydın Hadi her şeyi bir yana bırak Bizi kaybettin, gözün aydın *** Kurşun geçirmez yelekler giydin Sonunda hep aklından vuruldun Hadi her şeyi bir yana bırak Kendi kalbinden kovuldun *** Koştun koştun, bir de baktın Kan ter içinde yerinde saydın Hadi her şeyi bir yana bırak Bizi kaybettin, gözün aydın *** Bizi kaybettin, gözün aydın