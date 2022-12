Mustafa Sandal

Ya sen öylece dur beni kahret Ya da bakışına kurban olayım Bir tebessümüne bu can emanet Saklasın ruhumu bütün *** İhtimaller İhtimaller Böyle yaşanmaz bu gözler Açtım sana kalbimi Bırakıyorum *** İhtimaller İhtimaller Böyle yaşanmaz bu gözler Saldım sana kendimi Unutuyorum *** Alacağım aklını hey melek yüzlüm Cennetteki tek günahkar ben olsam da Kalacağım aşkına yetmese de ömrüm Cennette ki tek günahkar ben olsam da *** Ya sen öylece dur beni kahret Ya da bakışına kurban olayım Bir tebessümüne bu can emanet Saklasın ruhumu bütün *** İhtimaller İhtimaller Böyle yaşanmaz bu gözler Açtım sana kalbimi Bırakıyorum *** İhtimaller İhtimaller Böyle yaşanmaz bu gözler Saldım sana kendimi Unutuyorum *** Alacağım aklını hey melek yüzlüm Cennetteki tek günahkar ben olsam da Kalacağım aşkına yetmese de ömrüm Cennetteki tek günahkar ben olsam da *** Alacağım aklını hey melek yüzlüm Cennetteki tek günahkar ben olsam da Kalacağım aşkına yetmese de ömrüm Cennette ki tek günahkar ben olsam da

Anlamaz aşk acısından Gidene dert olmaz Dağ dağa küstü mü Hiç kimse nedenini sormaz *** Anlayamaz Yeni bir aşkı kabul edemez Bir kalbi iki kişi paylaşamaz Unutmadı daha yeni gideni *** Anlatamaz Yeni bir aşkı kabul edemez Bir kalbi iki kişi paylaşamaz Unutmadı onu terk edeni *** Gönlünü gün edeni sevmez sevda İster hep onu üzeni Her ona kucak açan olmaz fayda Bekler hep onu sileni *** Gönlünü gün edeni sevmez sevda İster hep onu üzeni Her ona kucak açan olmaz fayda Bekler hep onu sileni *** Anlamaz aşk acısından Gidene dert olmaz Dağ dağa küstü mü Hiç kimse nedenini sormaz *** Anlayamaz Yeni bir aşkı kabul edemez Bir kalbi iki kişi paylaşamaz Unutmadı daha yeni gideni *** Anlatamaz Yeni bir aşkı kabul edemez Bir kalbi iki kişi paylaşamaz Unutmadı onu terk edeni *** Gönlünü gün edeni sevmez sevda İster hep onu üzeni Her ona kucak açan olmaz fayda Bekler hep onu sileni *** Gönlünü gün edeni sevmez sevda İster hep onu üzeni Her ona kucak açan olmaz fayda Bekler hep onu sileni *** Gönlünü gün edeni sevmez sevda İster hep onu üzeni Her ona kucak açan olmaz fayda Bekler hep onu sileni