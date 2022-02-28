Mod Şarkı Sözleri
Mustafa Sandal Mod şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mustafa Sandal Mod şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mod sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Bi' kere kırıldım, bi' dаha kurulmam
Bozulup döküldüm içime içime
Neler yaşattın, canımı yaktı çok
Yine de üzülme
***
Olur da derdime düşersen
Dönemedim diye merak edersen
Suçlayıp kendini avutma
Başa dönüp kendimi savunmam
***
Bi' kere bu moda girdin mi
Çıkamıyorsun bi' tanem
Burada fazla durdun mu
Utanıyorsun aşktan
***
Bi' kere bu moda girdin mi
Çıkamıyorsun bi' tanem
Burada fazla kaldın mı
Çekiniyorsun aşktan
***
Bi' kere kırıldım, bi' dаha kurulmam
Bozulup söküldüm içime içime
Neler yaşattın, canımı yaktı çok
Yine de üzülme
****
Olur da derdime düşersen
Dönemedim diye merak edersen
Suçlayıp kendini avutma
Başa dönüp kendimi savunmam
***
Bi' kere bu moda girdin mi
Çıkamıyorsun bi' tanem
Burada fazla durdun mu
Utanıyorsun aşktan
***
Bi' kere bu moda girdin mi
Çıkamıyorsun bi' tanem
Burada fazla kaldın mı
Çekiniyorsun aşktan
***
Utanıyorsun ya da çekiniyorsun aşktan
Başa dönemiyorsun bi' tanem
Utanıyorsun, çekiniyorsun aşktan
***
Utanıyorsun ya da çekiniyorsun aşktan
Başa dönemiyorsun bi' tanem
Utanıyorsun, çekiniyorsun aşktan
***
Bi' kere bu moda girdin mi
Çıkamıyorsun bi' tanem
Burada fazla durdun mu
Utanıyorsun aşktan
***
Bi' kere bu moda girdin mi
Çıkamıyorsun bi' tanem
Burada fazla kaldın mı
Çekiniyorsun aşktan