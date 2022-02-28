Mustafa Sandal

Bi' kere kırıldım, bi' dаha kurulmam Bozulup döküldüm içime içime Neler yaşattın, canımı yaktı çok Yine de üzülme *** Olur da derdime düşersen Dönemedim diye merak edersen Suçlayıp kendini avutma Başa dönüp kendimi savunmam *** Bi' kere bu moda girdin mi Çıkamıyorsun bi' tanem Burada fazla durdun mu Utanıyorsun aşktan *** Bi' kere bu moda girdin mi Çıkamıyorsun bi' tanem Burada fazla kaldın mı Çekiniyorsun aşktan *** Bi' kere kırıldım, bi' dаha kurulmam Bozulup söküldüm içime içime Neler yaşattın, canımı yaktı çok Yine de üzülme **** Olur da derdime düşersen Dönemedim diye merak edersen Suçlayıp kendini avutma Başa dönüp kendimi savunmam *** Bi' kere bu moda girdin mi Çıkamıyorsun bi' tanem Burada fazla durdun mu Utanıyorsun aşktan *** Bi' kere bu moda girdin mi Çıkamıyorsun bi' tanem Burada fazla kaldın mı Çekiniyorsun aşktan *** Utanıyorsun ya da çekiniyorsun aşktan Başa dönemiyorsun bi' tanem Utanıyorsun, çekiniyorsun aşktan *** Utanıyorsun ya da çekiniyorsun aşktan Başa dönemiyorsun bi' tanem Utanıyorsun, çekiniyorsun aşktan *** Bi' kere bu moda girdin mi Çıkamıyorsun bi' tanem Burada fazla durdun mu Utanıyorsun aşktan *** Bi' kere bu moda girdin mi Çıkamıyorsun bi' tanem Burada fazla kaldın mı Çekiniyorsun aşktan