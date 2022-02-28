Mustafa Sandal

Neler Neler Olur dönem dönem Kimse bilmez esas ederini değerini Doğal olarak vermez veremez önem Anlayamaz kıymetini *** Olur dönem dönem Kimse bilmez esas ederini değerini Doğal olarak vermez veremez önem Anlayamaz kıymetini *** Bak bu son yangın olsun gönlümde Öyle bir söndür ve git ki Yakamasın hiç kimse ** Çekilir çekilir güzelim çekiliyor Neler neler çekenler var oof Ona buna söz verip tutmayıp pişman olup Geri dönemeyenler var oof *** Çekilir çekilir güzelim çekiliyor Neler neler çekenler var oof Ona buna söz verip tutmayıp pişman olup Geri dönemeyenler var oof *** Olur dönem dönem Kimse bilmez esas ederini değerini Doğal olarak vermez veremez önem Anlayamaz kıymetini *** Bak bu son yangın olsun gönlümde Öyle bir söndür ve git ki Yakamasın hiç kimse *** Çekilir çekilir güzelim çekiliyor Neler neler çekenler var oof Ona buna söz verip tutmayıp pişman olup Geri dönemeyenler var oof *** Çekilir çekilir güzelim çekiliyor Neler neler çekenler var oof Ona buna söz verip tutmayıp pişman olup Geri dönemeyenler var oof

Ego Egoma ters düşüyorsun çek git buradan Yeter üstüme gelme sabrım yok Canıma tak ediyorsun çek git buradan Seni başka biri kurtarsın *** Kalbim sende kaç kez öldü Geriden geldi kaç kez döndü Tükenmedi hala hayaller peşimde *** Çocuk mu gördün kandırdın Garip mi gördün saldırdın Cesaretin ne hoş Ancak arkası bomboş *** Çocuk mu gördün kandırdın Garip mi gördün saldırdın Cesaretin ne hoş Ancak arkası bomboş *** Egoma ters düşüyorsun çek git buradan Yeter üstüme gelme sabrım yok Canıma tak ediyorsun çek git buradan Seni başka biri kurtarsın *** Kalbim sende kaç kez öldü Geriden geldi kaç kez döndü Tükenmedi hala hayaller peşimde *** Çocuk mu gördün kandırdın Garip mi gördün saldırdın Cesaretin ne hoş Ancak arkası bomboş *** Çocuk mu gördün kandırdın Garip mi gördün saldırdın Cesaretin ne hoş Ancak arkası bomboş *** Çocuk mu gördün kandırdın Garip mi gördün saldırdın Cesaretin ne hoş Ancak arkası bomboş Çocuk mu gördün kandırdın

Kafası Bu Eyvah, çok geç uyanmış Erkenden bunalmış Kasılmış, geçmiyor candan Eyvah, asık bir suratla O gözler kurakta Hep baştan başlıyor aşka *** Sorma Kaybolmuş, sorma Kaybolmuş, yol bilmiyor Yordam zaten uzakta *** Yoksa İçinde yoksa Aşık olup rol bekliyor Sürekli rol çalmakta *** Kafası bu, yok değişmez, değiştirmem Ben uğraşmam Sebebim yok, böyle durmaz Evde kalmaz, uçsun gitsin *** Kafası bu, yok değişmez, değiştirmem Ben uğraşmam Sebebim yok, böyle durmaz Evde kalmaz, varsın gitsin *** Mütemadiyen kafası bu Mütemadiyen kafası bu Mütemadiyen kafası bu Mütemadiyen kafası bu Mütemadiyen kafası bu Mütemadiyen kafası bu *** Eyvah, çok geç uyanmış Erkenden bunalmış Kasılmış, geçmiyor candan Eyvah, asık bir suratla O gözler kurakta Hep baştan başlıyor aşka *** Sorma Kaybolmuş, sorma Kaybolmuş, yol bilmiyor Yordam zaten uzakta *** Yoksa İçinde yoksa Aşık olup rol bekliyor Sürekli rol çalmakta *** Kafası bu, yok değişmez, değiştirmem Ben uğraşmam Sebebim yok, böyle durmaz Evde kalmaz, uçsun gitsin *** Kafası bu, yok değişmez, değiştirmem Ben uğraşmam Sebebim yok, böyle durmaz Evde kalmaz, varsın gitsin *** Yoksa İçinde yoksa Aşık olup rol bekliyor Sürekli rol çalmakta *** Kafası bu, yok değişmez, değiştirmem Ben uğraşmam Sebebim yok, böyle durmaz Evde kalmaz, uçsun gitsin *** Kafası bu, yok değişmez, değiştirmem Ben uğraşmam Sebebim yok, böyle durmaz Evde kalmaz, varsın gitsin *** Kafası bu

Kum Taşınmıyor gölgeler Sırtında hayat boyu Bak herkesin kalbine Nasıl da kırık dolu *** Hayaller beslenirken Nesil nesil yalandan Bu yüzden tükenmiyor Kayıpların soyu *** İnsansın ve insanım Söylenecek tek söz bu mu Camlaşmadan gönülde Canlaşmaz gönül kumu *** Yalanlardan kalanlara Rüzgar olur ben dururum Hasretin ve acında Göç eder benden şu gururum *** Kaç kalbi ayırdı bak İflah olmaz bu uçurum Kırılmış kanatları ver bana ben belki uçururum Kırılmış kanatları ver bana ben (ben) Belki uçururum *** Taşınmıyor gölgeler Sırtında hayat boyu Bak herkesin kalbine Nasıl da kırık dolu *** Hayaller beslenirken Nesil nesil yalandan Bu yüzden tükenmiyor Kayıpların soyu *** İnsansın ve insanım Söylenecek tek söz bu mu Camlaşmadan gönülde Canlaşmaz gönül kumu *** Yalanlardan kalanlara Rüzgar olur ben dururum Hasretin ve acında Göç eder benden şu gururum *** Kaç kalbi ayırdı bak İflah olmaz bu uçurum Kırılmış kanatları ver bana ben belki uçururum Kırılmış kanatları ver bana ben (ben) Belki uçururum

Kurşun Geçirmez Öğrenemedin gitti sevmeyi, sevilmeyi adam gibi Durduramadın gitti içindeki seni, senleri Anlayamadın gitti ta içten, gerçekten sevmeyi Susturamadım gitti içimdeki o hoyrat sesleri *** Kurşun geçirmez yelekler giydin Sonunda hep aklından vuruldun Hadi her şeyi bir yana bırak Kendi kalbinden kovuldun *** Koştun koştun, bir de baktın Kan ter içinde yerinde saydın Hadi her şeyi bir yana bırak Bizi kaybettin, gözün aydın *** Kurşun geçirmez yelekler giydin Sonunda hep aklından vuruldun Hadi her şeyi bir yana bırak Kendi kalbinden kovuldun *** Koştun koştun, bir de baktın Kan ter içinde yerinde saydın Hadi her şeyi bir yana bırak Bizi kaybettin, gözün aydın *** Öğrenemedin gitti sevmeyi, sevilmeyi adam gibi Durduramadın gitti içindeki seni, senleri Anlayamadın gitti ta içten, gerçekten sevmeyi Susturamadım gitti içimdeki o hoyrat sesleri *** Kurşun geçirmez yelekler giydin Sonunda hep aklından vuruldun Hadi her şeyi bir yana bırak Kendi kalbinden kovuldun *** Koştun koştun, bir de baktın Kan ter içinde yerinde saydın Hadi her şeyi bir yana bırak Bizi kaybettin, gözün aydın *** Kurşun geçirmez yelekler giydin Sonunda hep aklından vuruldun Hadi her şeyi bir yana bırak Kendi kalbinden kovuldun *** Koştun koştun, bir de baktın Kan ter içinde yerinde saydın Hadi her şeyi bir yana bırak Bizi kaybettin, gözün aydın *** Bizi kaybettin, gözün aydın

Bi Git Bakalım Yalandık, dolandık Kıymeti kaldı mı şimdi Aramızda suçlu kimdi Atardık, tutardık En büyük aşktı bizimki Artık gerçek olma vakti *** Yazdıysa yazdı kader İkimiz için de aynı keder Uslan bak artık yeter Olmaz ki bundan beter bundan beter *** Senin o küçücük kalbine O koskocaman yürek nasıl sığıyor Alıp başını gidiyorsun ya Bi' git bakalım nasıl canın yanıyor *** Senin o küçücük kalbine O koskocaman yürek nasıl sığıyor Alıp başını gidiyorsun ya Bi' git bakalım nasıl canın yanıyor *** Yalandık, dolandık Kıymeti kaldı mı şimdi Aramızda suçlu kimdi Atardık, tutardık En büyük aşktı bizimki Artık gerçek olma vakti *** Yazdıysa yazdı kader İkimiz için de aynı keder Uslan bak artık yeter Olmaz ki bundan beter bundan beter *** Senin o küçücük kalbine O koskocaman yürek nasıl sığıyor Alıp başını gidiyorsun ya Bi' git bakalım nasıl canın yanıyor *** Senin o küçücük kalbine O koskocaman yürek nasıl sığıyor Alıp başını gidiyorsun ya Bi' git bakalım nasıl canın yanıyor *** Senin o küçücük kalbine O koskocaman yürek nasıl sığıyor Alıp başını gidiyorsun ya Bi' git bakalım nasıl canın yanıyor