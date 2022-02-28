Suç Bende Şarkı Sözleri
Mustafa Sandal Suç Bende şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mustafa Sandal Suç Bende şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Suç Bende sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bakıp da güldüğüm o anların
Tutamaz yerini hiç kimse
Yerini hiç kimse bilmez
***
Usulca geçtiğim o yolların
Bilemez yerini hiç kimse
Yerini bilen de dönmez
***
Yokluğunda çok kitap okudum, aradım
Neredesin nerede?
Ara sıra resmine dokunup ağladım
Neredesin nerede?
Yokluğunda çok kitap okudum, aradım
Neredesin nerede?
***
Ara sıra resmine dokunup ağladım
Neredesin nerede?
***
Bakıp da güldüğüm o anların
Tutamaz yerini hiç kimse
Yerini hiç kimse bilmez
***
Usulca geçtiğim o yolların
Bilemez yerini hiç kimse
Yerini bilen de dönmez
***
Yokluğunda çok kitap okudum, aradım
Neredesin nerede?
Ara sıra resmine dokunup ağladım
Neredesin nerede?
***
Yokluğunda çok kitap okudum, aradım
Neredesin nerede?
Ara sıra resmine dokunup ağladım
Neredesin nerede?
***
Yokluğunda çok kitap okudum, aradım
Neredesin nerede?
Ara sıra resmine dokunup ağladım
Neredesin nerede?
***
Yokluğunda çok kitap okudum, aradım
Neredesin nerede?
Ara sıra resmine dokunup ağladım
-
Tövbeler etmiştim yer oynadı yerinden
Karşıdan gelirken gülümsedi aniden
Tatildeyim derken aklım gitti başımdan
Her gün gecer oldum evlerinin önünden
***
Tanışamadım, konuşamadım
Ben onunla hiç yarışamadım
Gece karanlık haydi çık gel artık
Kapının ardından oh
***
Dokunsana, haydi durma dokunsana
Geliyorum her şeyimle kollarına
Dokunsana, haydi durma dokunsana
Çıkıyorum her şeyimle yollarına
***
Dokunsana, haydi durma dokunsana
Geliyorum her şeyimle kollarına
Dokunsana, haydi durma dokunsana
Çıkıyorum her şeyimle yollarına
***
Tövbeler etmiştim yer oynadı yerinden
Karşıdan gelirken gülümsedi aniden
Tatildeyim derken aklım gitti başımdan
Her gün gecer oldum evlerinin önünden
***
Tanışamadım, konuşamadım
Ben onunla hiç yarışamadım
Gece karanlık haydi çık gel artık
Kapının ardından oh
***
Tanışamadım, konuşamadım
Ben onunla hiç yarışamadım
Gece karanlık haydi çık gel artık
Kapının ardından oh
***
Dokunsana, haydi durma dokunsana
Geliyorum her şeyimle kollarına
Dokunsana, haydi durma dokunsana
Çıkıyorum her şeyimle yollarına
***
Dokunsana, haydi durma dokunsana
Geliyorum her şeyimle kollarına
Dokunsana, haydi durma dokunsana
Çıkıyorum her şeyimle yollarına
-
Karanlıklar çökmüş üstüme
Odalardan bir güneş gönder bana
Darılmazdım böyle kendime
İnansaydın sen bana birazcık daha
Sabret gülüm sabret derken vaktin mi doldu
Hiç sevgim kalmadı dersen inanmam asla
Koş gel bana haydi koş gel günler oldu
Bunlar gelip geçer içim sızlıyor
***
Dur aman gitme sevgilim sana ihtiyacım var
Bu aralar çok dertliyim sana ihtiyacım var
Dur aman gitme sevgilim sana ihtiyacım var
Bu aralar kederliyim sana ihtiyacım var
***
Karanlıklar çökmüş üstüme
Odalardan bir güneş gönder bana
Darılmazdım böyle kendime
İnansaydın sen bana birazcık daha
Sabret gülüm sabret derken vaktin mi doldu
Hiç sevgim kalmadı dersen inanmam asla
Koş gel bana haydi koş gel günler oldu
Bunlar gelip geçer içim sızlıyor
***
Dur aman gitme sevgilim sana ihtiyacım var
Bu aralar çok dertliyim sana ihtiyacım var
Dur aman gitme sevgilim sana ihtiyacım var
Bu aralar kederliyim sana ihtiyacım var
***
Sabret gülüm sabret derken vaktin mi doldu
Hiç sevgim kalmadı dersen inanmam asla
Koş gel bana haydi koş gel günler oldu
Bunlar gelip geçer içim sızlıyor
***
Dur aman gitme sevgilim sana ihtiyacım var
Bu aralar çok dertliyim sana ihtiyacım var
Dur aman gitme sevgilim sana ihtiyacım var
Bu aralar kederliyim sana ihtiyacım var
Dur aman gitme sevgilim sana ihtiyacım var
Bu aralar çok dertliyim sana ihtiyacım var
Dur aman gitme sevgilim sana ihtiyacım var
Bu aralar kederliyim sana ihtiyacım var
-
"Yolun açık olsun!" diyenler azalır
Günler geçtikçe (Günler geçtikçe)
Sınır tanımam, özümü ararım
Her gün gizlice (Her gün gizlice)
***
Hiç kandırdım mı sevgilim?
Ağlattım mı ben seni?
Gecenin bir yarısı uyandırdım mı bebeğim?
Ağlattım mı ben seni?
Kandırdım mı sevgilim?
Gecenin bir yarısı uyandırdım mı bebeğim?
***
Anlamazsın, anlamazsın
Beni yarı yolda bırakırsın
Anlamazsın, anlamazsın
Sen benim hâlimden of
***
Anlamazsın, anlamazsın
Beni yarı yolda bırakırsın
Anlamazsın, anlamazsın
Sen benim hâlimden
***
"Yolun açık olsun!" diyenler azalır
Günler geçtikçe (Günler geçtikçe)
Sınır tanımam, özümü ararım
Her gün gizlice (Her gün gizlice)
***
Hiç kandırdım mı sevgilim?
Ağlattım mı ben seni?
Gecenin bir yarısı uyandırdım mı bebeğim?
Ağlattım mı ben seni?
Kandırdım mı sevgilim?
Gecenin bir yarısı uyandırdım mı bebeğim?
***
Anlamazsın, anlamazsın
Beni yarı yolda bırakırsın
Anlamazsın, anlamazsın
Sen benim hâlimden of
***
Anlamazsın, anlamazsın
Beni yarı yolda bırakırsın
Anlamazsın, anlamazsın
Sen benim hâlimden
***
Anlamazsın, anlamazsın
Beni yarı yolda bırakırsın
Anlamazsın, anlamazsın
Sen benim hâlimden of
***
Anlamazsın, anlamazsın
Beni yarı yolda bırakırsın
Anlamazsın, anlamazsın
Sen benim hâlimden
-
Akıp giden sel gibi
Esip geçen yel gibi
***
Neden yoksun yanımda
Bir sen yoksun
Arar gözler hep seni
***
Neden yoksun yanımda
Bir sen yoksun
Sorar gönlüm hep seni
***
Bir gün gelip de karşıma çıkınca
Başkası varsa dilinin ucunda
Anlatma
Beni ağlatma
***
Bir gün gelip de karşıma çıkınca
Başkası varsa dilinin ucunda
Anlatma
Beni ağlatma
***
Akıp giden sel gibi
Esip geçen yel gibi
Neden yoksun yanımda
Bir sen yoksun
Arar gözler hep seni
***
Neden yoksun yanımda
Bir sen yoksun
Sorar gönlüm hep seni
***
Bir gün gelip de karşıma çıkınca
Başkası varsa dilinin ucunda
Anlatma
Beni ağlatma
***
Bir gün gelip de karşıma çıkınca
Başkası varsa dilinin ucunda
Anlatma
Beni ağlatma
***
Bir gün gelip de karşıma çıkınca
Başkası varsa dilinin ucunda
Anlatma
Beni ağlatma
***
Bir gün gelip de karşıma çıkınca
Başkası varsa dilinin ucunda
Anlatma
Beni ağlatma
-
Çeyizi düzmüş
Kimi bekler
Köşede durmuş
Dönmek ister
***
Güzelim baksana
Adımı sorsana
Allahı'n aşkına
Şu ateşi yaksana
***
Canı sıkılmış
Dolaşmak ister
Aklı başında
Yol almak ister
***
Güzelim baksana
Adımı sorsana
Allah'ın aşkına
Şu ateşi yaksana
***
Bu kız beni beni görmeli
Bana kazak örmeli
Yalnız beni sevmeli artık
Bu kız beni görmeli
Bana kazak örmeli
Muradına ermeli artık
***
Çeyizi düzmüş
Kimi bekler
Köşede durmuş
Dönmek ister
***
Güzelim baksana
Adımı sorsana
Allah'ın aşkına
Şu ateşi yaksana
***
Balkona çıkmış
Kimi gözler
Bir kuşa dalmış
Uçmak ister
***
Güzelim baksana
Adımı sorsana
Allah'ın aşkına
Şu ateşi yaksana
***
Bu kız beni beni görmeli
Bana kazak örmeli
Yalnız beni sevmeli artık
Bu kız beni görmeli
Bana kazak örmeli
Muradına ermeli artık
***
Bu kız beni görmeli
Bana kazak örmeli
Yalnız beni sevmeli artık
Bu kız beni görmeli
Bana kazak örmeli
Muradına ermeli artık
***
Bu kız beni görmeli (görmeli, görmeli)
Bu kız beni görmeli (görmeli, görmeli)
***
Bu kız beni görmeli
Bana kazak örmeli
Yalnız beni sevmeli artık
Bu kız beni görmeli
Bana kazak örmeli
Muradına ermeli artık
-
Yaşanan bir tek anılar olsa
Bir kez olsun kırılmasak biz bize
Masal gibi umutların
Rüzgarlar esmiş üstünde
Neler olmuş bak sevgiyle
Neler olmuş bak her yerde
***
O hep bana anlatır
Arada bir çıtlatır
O hep bana anlatır
Arada bir çıtlatır
O hep bana anlatır
Arada bir çıtlatır
O hep bana anlatır
Arada bir çıtlatır
***
Yıkılan bir tek anılar olsa
Bir kez olsun darılmasak biz bize
Masal gibi umutların
Rüzgarlar esmiș üstünde
Neler olmuş bak sevgiyle
Neler olmuş bak her yerde
***
O hep bana anlatır
Arada bir çıtlatır
O hep bana anlatır
Arada bir çıtlatır
O hep bana anlatır
Arada bir çıtlatır
O hep bana anlatır
Arada bir çıtlatır
***
O hep bana anlatır
Arada bir çıtlatır
O hep bana anlatır
Arada bir çıtlatır
O hep bana anlatır
Arada bir çıtlatır
***
O hep bana anlatır
Arada bir çıtlatır
O hep bana anlatır
Arada bir çıtlatır
O hep bana anlatır
Arada bir çıtlatır
O hep bana anlatır
-
Dur dur bir dakika, dinle
Ufak ufak benimle paylaş bu anı kaybetme
***
Belki de yanlışım zaman zaman
Belki de hasretim o sevgine
Belki de doğruyum zaman zaman
Öylesi yalnızım ben her gece
***
Ama suç bende
Sever gibiyim
Gel benim ol da
Rahat edeyim
***
Dur dur bir dakika, dinle
Ufak ufak benimle paylaş bu anı kaybetme
***
Belki de yanlışım zaman zaman
Belki de hasretim o sevgine
Belki de doğruyum zaman zaman
Öylesi yalnızım ben her gece
***
Ama suç bende
Sever gibiyim
Gel benim ol da
Rahat edeyim
-
-