Mustafa Sandal

Aşkına kurban olayım, olayım Mahşere gel de, geleyim, geleyim Tek sözün yeter can feda sana Her şeyim senin, uğruna öleyim Canımı vereyim *** Tek söz yeter can feda sana Her şeyim senin, uğruna öleyim Canımı vereyim *** Pazara kadar değil, mezara kadar Gelirim senle Fizan'a kadar Ayrılmak yok en son gün bile Tarih bizi yazana kadar *** Pazara kadar değil, mezara kadar Gelirim senle Fizan'a kadar Ayrılmak yok en son gün bile Tarih bizi yazana kadar *** Sevmişim seni, vazgeçer miyim? Yerini kimse alamaz, alamaz Sen kalbimdesin, dilimde değil Bu ömrüm senin, yoluna sereyim Canımı vereyim *** Sen kalbimdesin, dilimde değil Bu ömrüm senin, yoluna sereyim Canımı vereyim *** Pazara kadar değil, mezara kadar Gelirim senle Fizan'a kadar Ayrılmak yok en son gün bile Tarih bizi yazana kadar *** Pazara kadar değil, mezara kadar Gelirim senle Fizan'a kadar Ayrılmak yok en son gün bile Tarih bizi yazana kadar *** Pazara kadar değil, mezara kadar Gelirim senle Fizan'a kadar Ayrılmak yok en son gün bile Tarih bizi yazana kadar *** Pazara kadar değil, mezara kadar Gelirim senle Fizan'a kadar Ayrılmak yok en son gün bile Tarih bitti yazana kadar