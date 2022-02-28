Kop Şarkı Sözleri
Mustafa Sandal Kop şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mustafa Sandal Kop şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kop sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Aşkına kurban olayım, olayım
Mahşere gel de, geleyim, geleyim
Tek sözün yeter can feda sana
Her şeyim senin, uğruna öleyim
Canımı vereyim
***
Tek söz yeter can feda sana
Her şeyim senin, uğruna öleyim
Canımı vereyim
***
Pazara kadar değil, mezara kadar
Gelirim senle Fizan'a kadar
Ayrılmak yok en son gün bile
Tarih bizi yazana kadar
***
Pazara kadar değil, mezara kadar
Gelirim senle Fizan'a kadar
Ayrılmak yok en son gün bile
Tarih bizi yazana kadar
***
Sevmişim seni, vazgeçer miyim?
Yerini kimse alamaz, alamaz
Sen kalbimdesin, dilimde değil
Bu ömrüm senin, yoluna sereyim
Canımı vereyim
***
Sen kalbimdesin, dilimde değil
Bu ömrüm senin, yoluna sereyim
Canımı vereyim
***
Pazara kadar değil, mezara kadar
Gelirim senle Fizan'a kadar
Ayrılmak yok en son gün bile
Tarih bizi yazana kadar
***
Pazara kadar değil, mezara kadar
Gelirim senle Fizan'a kadar
Ayrılmak yok en son gün bile
Tarih bizi yazana kadar
***
Pazara kadar değil, mezara kadar
Gelirim senle Fizan'a kadar
Ayrılmak yok en son gün bile
Tarih bizi yazana kadar
***
Pazara kadar değil, mezara kadar
Gelirim senle Fizan'a kadar
Ayrılmak yok en son gün bile
Tarih bitti yazana kadar
-
Tek bi sözle tarif edersem
Yıkılıyorsun yine bu akşam
***
Tam da keyfim kaçtı diyorken
Havamı buldum yine bu akşam
***
Eğlen canım seni kimse tutamaz
Bu taraftayım
Alın yazım esirin olamaz
***
Bu gece kopmam lazım
Hedefi bulmam lazım
Seni gördü gözlerim
Bırakır mı hiç
Ki değil tarzım
***
Bu gece kopmam lazım
Hedefi vurmam lazım
Seni gördü gözlerim
Bırakır mı hiç
Ki değil tarzım
***
Tek bir sözle tarif edersem
Yıkılıyorsun yine bu akşam
***
Tam da keyfim kaçtı diyorken
Havamı buldum yine bu akşam
***
Eğlen canım seni kimse tutamaz
Bu taraftayım
Alın yazım esirin olamaz
***
Bu gece kopmam lazım
Hedefi bulmam lazım
Seni gördü gözlerim
Bırakır mı hiç
Ki değil tarzım
***
Bu gece kopmam lazım
Hedefi vurmam lazım
Seni gördü gözlerim
Bırakır mı hiç
Ki değil tarzım
-
-
-
-
-
-